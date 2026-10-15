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Собственици на земи не знаят правата си: Милиони от ренти остават непотърсени

Над 3 млн. лв. ренти за две години не са получени от собственици в София област

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

15 октомври 2026, 13:58
Собственици на земи не знаят правата си: Милиони от ренти остават непотърсени
Източник: istock

Рентни суми за общо над 3 млн. лв. за две години не са получили правоимащи собственици и наследници на земеделска земя от Областна дирекция „Земеделие“ – София област. Това установи Сметната палата след одит на дирекцията за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2024 г.

За 2023 г. от ползвателите на земи са постъпили 2,26 млн. лв., а на собствениците са изплатени едва около 515 000 лв. За 2024 г. са постъпили 2,42 млн. лв., а са изплатени 1,07 млн. лв.

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Закъснения с до две години

Одитният екип е проверил подробно 25 преписки за изплащане на суми. При всички е установено закъснение спрямо законовия 30-дневен срок – до над две години. В 14 от 25 случая общинските служби по земеделие не са изпратили необходимото „Извлечение от заповед“ до областната дирекция, което забавя превода на парите.

Сметната палата установила системни сериозни закъснения при обработката на документи, пропуски при оформянето на преписките, липса на контрол върху сроковете, организационни и кадрови ограничения и недостатъчна автоматизация.

Собствениците не знаят правата си

Според одитната институция една от най-сериозните причини е, че собствениците не познават правата си. При имотите „бели петна“ – земи без подадени декларации от собствениците, голяма част от правоимащите или техните наследници изобщо не знаят, че имотите им са включени в масиви за ползване, че за тях е преведена рента и че имат право да я получат.

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Областните дирекции по земеделие нямат служебно задължение автоматично да превеждат парите. Те ги изплащат само след подадено заявление от собственика или наследника – административна услуга с код 3416. Немалка част от имотите са на починали лица с десетки наследници, което затруднява събирането на нужните документи – удостоверение за наследници или нотариално пълномощно за един от тях.

Какво става с непотърсените пари

Законодателството предвижда събраните суми да се пазят по специална сметка за чужди средства на областната дирекция в продължение на 10 години. С промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в сила от 25 септември, непотърсените в този срок суми за „белите петна“ ще се прехвърлят към Държавен фонд „Земеделие“ и ще бъдат включени във Взаимоспомагателния фонд за финансиране на инструменти за управление на риска в земеделието.

По повод на тези промени по-рано този месец омбудсманът Велислава Делчева предложи да се въведат повече гаранции за собствениците на „бели петна“, а „Демократична България“ обяви през миналия месец, че ще поиска обявяването на противоконституционност на закона, тъй като според нея се посяга на частната собственост.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БТА, Мартин Леков    
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