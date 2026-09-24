Предадоха на съд мъжа и жената от Свищов, обвинени в убийства на животни и разпространение на порнографски материали

О кръжната прокуратура предаде на съд 54-годишните мъж и жена от Свищов, обвинени в системни прояви на жестокост към животни и в създаване и разпространение на порнографски материали. Според разследването двамата са извършвали престъпните си действия в продължение на близо 10 години - за периода от 2014 г. до май 2024 г., на територията на Свищов и селата Царевец и Божурлук, предава NOVA.

"Царицата на мъченията" и съучастникът ѝ остават в ареста

Обвинението за жестокост към животни обхваща общо 81 случая, при които подсъдимите са подлагали на мъчения и са умъртвявали кучета, котки, птици, зайци, мишки, морски свинчета, риби и дори яре. Паралелно с това двамата отговарят пред закона и за шест случая на създаване, продажба и разпространение на порнографски материали чрез интернет, като според обвинителния акт жената е участвала като модел, а мъжът е заснемал видеоклиповете.

За проявената жестокост към животните законът предвижда наказание от 2 до 4 години лишаване от свобода и глоба от 2000 до 5000 лева. За изработването и разпространението на порнографското съдържание предвидената санкция е от 3 до 6 години затвор и глоба в размер до 10 000 лева.

По искане на прокуратурата съдът е оставил и двамата обвиняеми в ареста с най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, като предстои делото да бъде насрочено и разгледано от Районния съд в Свищов.