Зов за помощ: 6-годишната Йоана се нуждае от средства, за да проходи

Още преди да навърши годинка, Йоана е диагностицирана с тежко онкологично заболяване

1 октомври 2025, 09:48
6-годишната Йоана от Хасково има нужда от нашата помощ, за да изживее своето детство. Досега тя е преминала през 12 операции и 28 вливания химиотерапия, предаде NOVA.

И когато лекарите са считали, че онкологичното заболяване е преборено, се появява нов проблем. Детето има нужда от операция за възстановяване на костта на крачето, за може да проходи нормално.

Тя е само на 6 години, но е пораснала твърде рано. Още преди да навърши годинка, Йоана е диагностицирана с тежко онкологично заболяване. Следват 28 вливания химиотерапия и още 12 операции на крачето ѝ, за да се изравни с другото.

Майка ѝ Мария Вълчева смята, че до юни 2026 г. ще е преборила напълно онкологичното заболяване.

Пред момиченцето обаче изниква ново предизвикателство. Според лекуващия ѝ професор в Турция костта на крачето ѝ не се калцира.

"Той иска да направи операция, с която да присади от десния крак. Фибулата да я сложи в левия там, където е проблемната зона да изреже и да направи микроскопска операция, в която ще свърже вените и артериите буквално", обясни още майката..

Цената за това Йоана да прекрачи догодина прага на класната стая е 170 хиляди евро.

"Съжалявам, че дъщеря ми минава през всичко това, но нямаме избор. Това е човекът, който смятам, че е дори по-силен от мен. Не мисля, че възрастен човек би изтърпял всичко, през което тя е преминала. И въпреки всичко тя винаги е усмихната, за което аз благодаря на Господ и на всички хора, които досега са ми помагали", добавя Мария Вълчева.

Семейството разчита, че хората с добри сърца ще помогнат сумата да бъде събрана бързо.

"Йоана ми каза "мамо, знаеш ли какво е добро? Да ходиш по земята с 2 крачета. Знам, че доброто съществува. Знам, че има много хора с добри сърца и съм го видяла", уверена е майката.

Как да помогнем на Йоана:

Дарителска сметка:
BG11STSA93000027164063
Банка ДСК BIC:STSABGSF
Титуляр: Йоана Мирославова Найденова
YOANA MIROSLAVOVA NAYDENOVA

Кампания на Йоана за дарения в националната платформа
@PAVELANDREEV.BG –>> https://pavelandreev.org/…/da-pomognem-na-malkata-ioana
Основание: Йоана Мирославова Найденова
Общи условия по плащанията за платформата PAVELANDREEV.BG –>> https://bit.ly/3iejOS9
REVOLUT–>> @mariya7a7r – Mariya Valcheva
Директен линк към револют:–>> https://revolut.me/mariya7a7r
PayPal – help_yoana1@yahoo.com

Източник: NOVA    
