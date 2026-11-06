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The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

Музикантът изпревари Елтън Джон за най-печеливша обиколка от мъж артист. Шоуто му премина през 5 континента и над 9 млн. фенове, а The Weeknd дари 8,5 млн. долара от приходите за борба със световния глад и подкрепа на образованието за деца

6 ноември 2026, 15:47
The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

The Weeknd счупи рекорда за най-печелившо турне от мъж артист в историята, след като неговото турне „After Hours Til Dawn“ завърши с последен концерт на TM Stadium National в Куала Лумпур, достигайки краен приход от над 1,3 милиарда долара.

Въпреки че няма официална класация за турнета, аналогична на Luminate (за записвана музика), сумата, потвърдена от промоутъра Live Nation, е третата най-голяма в историята, превъзхождана единствено от турнето „Eras“ на Тейлър Суифт (над 2 милиарда долара) и „Music of the Spheres“ на Coldplay (над 1,5 милиарда долара). Предишният рекорд за мъж артист се държеше от турнето „Farewell Yellow Brick Road“ на Елтън Джон с над 939 милиона долара.

Финалът сложи край на турнето на The Weeknd от 17 концерта в Азия тази есен. Първоначално обявена с 11 дати, азиатската част бързо се разшири до 17 шоута, включително три вечери в Банкок, четири вечери в Хонконг и множество участия на всеки пазар от обиколката.

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Откакто започна през юли 2022 г., своето турне „After Hours Til Dawn“ обхвана 176 концерта в 67 града, 30 държави и пет континента, продавайки над 9 милиона билета като част от прихода от 1,3 милиарда долара.

С етапи, разпрострели се в четири години, турнето премина през Северна Америка, Европа, Обединеното кралство, Латинска Америка, Австралия и Азия, като The Weeknd се завръщаше за допълнителни серии от концерти в почти всяка територия; според съобщението само през 2026 г. турнето е продало над 3 милиона билета и е донесло приходи от над 500 милиона долара.

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The Weeknd продължи мащабните си благотворителни дарения по време на цялото турне: До момента той е дарил 8,5 милиона долара на XO Humanitarian Fund и Global Citizen, подкрепяйки борбата със световния глад и достъпа до качествено образование за децата по света.

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Само през 2026 г. бяха събрани 3 милиона долара за Световната програма по прехраната към ООН (WFP) и Global Citizen. Тазгодишните приноси към Global Citizen ще подкрепят нова кампания, насочена към премахване на пречките пред жените и момичетата в здравеопазването, образованието и икономическите възможности.

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