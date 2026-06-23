България

Ножове, грабежи, страх и бездомници: Какво се случва в подлез „Плиска“?

Защо инцидентите се увеличават и безопасно ли е преминаването през него?

Василена Василева Василена Василева

23 юни 2026, 08:57
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Д вама мъже нападнаха с ножове пешеходци, преминаващи през подлез "Плиска". На този фон живеещите в района съобщават за ръст на сигналите за нападения именно в този подлез. От известно време групичка от около 20-ина души се събира в района и тормози живеещите наоколо, твърдят те. Събиранията ставали по всяко време на денонощието в района около входа и изхода на подлеза, като често се стигало и до нападения. 

Калин, който живee в района, е един от последните потърпевши.

"Прибирахме се по-късно вечерта през уикенда. Излизахме от подлеза и след нас тръгнаха някакви хора. Извадиха ножове. Бях с моята приятелка, която много се притесни. Обърнах се, развиках се и по някакъв невероятен късмет всичко приключи без инцидент. Районът не е особено добре осветен", разказа мъжът.

Той показа снимки на хора, които спят по пейките в парка около подлеза.

"Според мен ситуацията се влоши от около две години. Кризата с боклука много засили тази тенденция. Предимно са млади хора, без работа. Ако искате да ги видите, елате вечер. Тогава тук е абсолютен хаос", твърди Калин. 

Според друга живуща в района ситуацията не е просто нетърпима, а вече е и опасна.

"Опасно е да стигнем до домовете си и да отглеждаме децата си спокойно. Под прозорците ни се бият. Има настанени бездомници зад блока, просяци. Това продължава вече поне половин година", разказа тя. По думите ѝ е имало среща с кмета на района и хората подават сигнални писма. 

От районната администрация заявиха за NOVA, че за съжаление не могат да се намесят пряко. Опитали са да премахнат част от пейките, за да ограничат събирането на хора там.

"Премахването на пейките само измества хората на друго място. Ние на практика им предоставяме безплатна леглова база. Това са наркозависими, хора, злоупотребяващи с алкохол, бездомници", допълни възмутената гражданка. 

Друга живуща в района подчерта, че от около година  кварталът прилича на гето.

"Живея тук от 60 години и никога не е било така. Не вярвам тези хора да са местни", добави тя. 

Хората са категорични, че ще организират граждански протест, ако отново не бъдат чути.

"Безопасността трябва да бъде осигурена. Първо районно управление трябва да се намеси, както и районната администрация. Не може всички да вдигат ръце", подчерта друга жена.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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