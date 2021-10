Жертви и десетки ранени при взрив пред джамия в Кабул

Г оворителят на талибаните Забибула Муджахид съобщи, че "голям брой цивилни" са загинали днес при експлозия на бомба на входа на джамия в афганистанската столица, предаде АП.

Бомбата е била поставена до джамията Идгах в Кабул, където се е отслужвала възпоменателна церемония за покойната майка на Муджахид. В съобщението си в Twitter той посочва, че има и много ранени цивилни вследствие на взрива.

Terr0r att@ck in #Kabul!



A b0mb has reportedly exploded outside the Eidgah mosque in Afghan capital. Several civilians have been ki!!ed



It was said to be the funeral of #Taliban spox Zabihullah Mujahid's mother. (AFP)



Terr0rists facing terr0rist att@ck



