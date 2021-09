Очевидец съобщи, че талибаните са провесили мъртво тяло на главния площад на афганистански град

Т алибаните са провесили с кран мъртво тяло на главния площад на град Херат в Западен Афганистан, ужасяваща гледка, сигнализираща връщане към някои методите на талибаните от миналото, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

BREAKING: Witness says Taliban have hanged a dead body from a crane in the main square of Herat city in western Afghanistan. https://t.co/df2NiHcqcZ