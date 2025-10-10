България

Земеделци излизат на протест в защита на българското производство

Демонстрацията ще се проведе пред сградата на Европейския парламент в София

10 октомври 2025, 07:40
Внимание, шофьори! Промени в движението по „Хемус“ и „Тракия“ до неделя

Слънце, вятър и температури до 20°: Какво време ни очаква днес

Български триумф: Карлос Насар грабна златото с 222 кг рекорд

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят

Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

Столичният общински съвет отпуска 500 000 лв. за Европейското по волейбол през 2026 г.

П ротест под надслов "В защита и подкрепа на българското производство" на земеделски производители. Демонстрацията ще се проведе от 13:30 пред сградата на Европейския парламент в София. 

Организатори са земеделски производители от различни региони на страната, информира NOVA.

Земеделци настояват за промени в Закона за движение по пътищата

Те настояват за повече прозрачност, справедливи и работещи правила, както и за премахване на дискриминационни механизми при подпомагането на сектора.

Протестиращите ще поискат и гаранции за свободен пазар и равнопоставеност на българските производители спрямо техните европейски конкуренти.

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Масирана руска атака потопи украинската столица Киев в мрак

Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами

Мениджър срещу служител: Разговорът за болничния, който всички обсъждат

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

България пред криза, която тихо расте

Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Последни новини

Неспазването на работно време може да струва скъпо на търговците

Неспазването на работно време може да струва скъпо на търговците

България Преди 10 минути

Законът пази потребителите от ранно затваряне и отказ за обслужване

Самолет кацна аварийно в Румъния заради интоксикация на пътници с дим

Самолет кацна аварийно в Румъния заради интоксикация на пътници с дим

Свят Преди 41 минути

Самолетът е кацнал безопасно в 18:14 ч., а на борда се е качил медицински екип и екип на румънската служба за спешна помощ SMURD

Фритьоф Нансен

10 октомври: Роден е човекът, спасил българските бежанци

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Vivacom 5G Tab: достъпната мобилна продуктивност

Vivacom 5G Tab прави мобилната продуктивност достъпна

Технологии Преди 2 часа

Най-после хардуер, софтуер, цена и качество не си пречат едни на други и пред нас стои достъпен таблет, който можем да използваме пълноценно

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Теодор-Чикагото, Гордиенко, Йоанна и Мирослав ще се срещнат на Арената утре вечер

Лидерът на йеменските хути: Ще следим дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"

Лидерът на йеменските хути: Ще следим дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"

Свят Преди 9 часа

Той подчерта, че движението трябва да остане в най-висока степен на бдителност и готовност

Трима арестувани по подозрение в терористичен заговор срещу белгийския премиер

Трима арестувани по подозрение в терористичен заговор срещу белгийския премиер

Свят Преди 9 часа

Младежите са били арестувани в Антверпен по подозрения за подготовка на "терористичен атентат от джихадистки тип срещу политици"

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

Свят Преди 10 часа

Очаква се "Хамас" да освободи 20-те живи заложници едновременно 72 часа след началото на прекратяването на огъня

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

Свят Преди 11 часа

Дъщерята на покойния Пол Нюман и първата му съпруга Джаки Уите е издъхнала вследствие на усложнения, причинени от хронични здравословни проблеми

Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп

Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп

Свят Преди 12 часа

Бележката даде известна представа за това как се управлява профилът на президента в социалните медии

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

България Преди 12 часа

По време на изкопни дейности в столичния квартал са открити гранати

"Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!"

Нетаняху: Тръмп заслужава Нобелова награда за мир

Свят Преди 13 часа

"Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!", написа израелският премиер

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

България Преди 13 часа

Случаят е от нощта срещу 3 октомври, когато двамата мъже посетили стопански двор в землището на Ракитово, където жертвата живеел и работел като пастир

Тръмп ще посети Израел в неделя

Тръмп ще посети Израел в неделя

Свят Преди 14 часа

Съобщението дойде, след като Тръмп обяви, че Израел и "Хамас" са се споразумели за примирие в Газа и освобождаване на заложници

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

България Преди 14 часа

Според финансовия министър Теменужка Петкова, обявяването на двата дни за почивни ще позволи извършването на ключови дейности по пренастройка и обновяване на финансови, административни и информационни системи

СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

България Преди 14 часа

Ще бъде създадено мобилно приложение за градски транспорт, чрез което гражданите ще могат да закупуват билети

Всичко от днес

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

Какво представлява котешката настинка

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

Как да подсилим имунитета през есента

Нумерологична прогноза за 10 октомври, петък

Дневен хороскоп за 10 октомври, петък

Турция тренира тактика и статични положения преди гостуването на България

Натискат Левски да продава основни играчи

Ветровито до края на седмицата: Хладни сутрини, до 20 градуса през деня

Васил Терзиев: Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване

