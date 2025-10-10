Земеделци излизат на протест в защита на българското производство

П ротест под надслов "В защита и подкрепа на българското производство" на земеделски производители. Демонстрацията ще се проведе от 13:30 пред сградата на Европейския парламент в София.
Организатори са земеделски производители от различни региони на страната, информира NOVA.
Земеделци настояват за промени в Закона за движение по пътищата
Те настояват за повече прозрачност, справедливи и работещи правила, както и за премахване на дискриминационни механизми при подпомагането на сектора.
Протестиращите ще поискат и гаранции за свободен пазар и равнопоставеност на българските производители спрямо техните европейски конкуренти.