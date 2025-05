Зеленски кани Путин на разговор очи в очи

У крайна отправи предизвикателство към руския президент Владимир Путин да се присъедини към преговорите в Истанбул в четвъртък и заяви, че ако той не го направи, това ще покаже, че не е сериозен относно мира и че светът трябва да затегне мерките срещу Русия, предава Newsweek .

Путин все още не е отговорил на призива на Зеленски за лична среща в Турция, заяви Андрей Ермак, началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, по време на среща в рамките на Копенхагенския форум за демокрация.

Ермак посочи „много силните и много ясни изявления“ на американския президент Доналд Тръмп, че би искал Путин и Зеленски да се срещнат за преки разговори в Истанбул, като дори е възможно самият той да присъства.

„Мисля, че ако президентът Путин откаже да дойде в Турция, това ще бъде последният сигнал, че Русия не иска да сложи край на тази война“, заяви Ермак, като добави, че реакцията на света – включително на САЩ – трябва да бъде „много силна“.

