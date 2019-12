"Зелени шапки" в Бургас, малко хора ги видяха

Б ургас е първият град у нас, в който поставиха "зелени шапки" за повече сянка на няколко автобусни спирки.

Поставянето на зеленина върху автобусните спирки е наложена практика в Европа, а в Бургас озеленителите на общината избраха да опитат да внедрят чуждия опит на определени места, където няма широколистни дървета.

"Наричаме ги шапки, защото са сложени на покривите. Може да се каже, за да топлят на спирките, но всъщност идеята е да охлаждат през лятото. Защото спирките са до оживени булеварди, където се образуват така наречените "топлинни острови".

Това заяви в предаването "Здравей, България" по NOVA Мая Богомилова, началник на отдел "Озеленяване", Община Бургас.

От общината заимствали опита за изграждането на мини-покривните градини от Дания и Холандия.

In the Dutch city of Utrecht, the roofs of hundreds of bus stops were recently covered with low-growing succulent plants called sedum. It’s not just to make them look goo). It’s to create new habitats for bees and butterflies in the middle of the city. https://t.co/Qvr9bMf5Lc