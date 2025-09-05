Засилено полицейско присъствие в Русе след побоя над началник от полицията

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

З асилено полицейско присъствие в Русе след побоя, който четирима младежи нанесоха на шефа на областната дирекция в града, предаде NOVA .

По разпореждане на главния секретар на МВР от петък се засилва контролът по спазване Закона за движение по пътищата и недопускане на агресивно и рисково шофиране.

В четвъртък рано сутринта стaрши комисар Николай Кожухаров е бил пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани.