България

Засилено полицейско присъствие в Русе след побоя над началник от полицията

Извършителите на нападението са задържани

5 септември 2025, 06:52
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев
Митов за побоя над Кожухаров: Посегателство срещу държавата

Митов за побоя над Кожухаров: Посегателство срещу държавата
Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров
Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен

Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен
Пуснаха от ареста обвинения за пожара в

Пуснаха от ареста обвинения за пожара в "Кръстова вада"

"Столичен електротранспорт": Водачът на трамвая, който дерайлира, ще понесе наказание

З асилено полицейско присъствие в Русе след побоя, който четирима младежи нанесоха на шефа на областната дирекция в града, предаде NOVA.

Пребиха жестоко шефа на полицията в Русе

По разпореждане на главния секретар на МВР от петък се засилва контролът по спазване Закона за движение по пътищата и недопускане на агресивно и рисково шофиране.

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

В четвъртък рано сутринта стaрши комисар Николай Кожухаров е бил пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани.

Източник: NOVA    
Русе засилено полицейско присъствие побой над шефа на областната дирекция четирима младежи агресивно шофиране дрифтиране контрол по Закона за движение по пътищата МВР задържани дрифтьори комисар Николай Кожухаров
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 11 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 9 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 8 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 10 часа

