Трагедия в Царево: Чех загина на място след удар със скутер

Мотоциклетистът е починал на място

6 септември 2025, 20:53
Източник: iStock

Ч ешки гражданин на 54 години е загинал при пътнотранспортно произшествие в Царево, станало около 16:00 часа в района на провлака между новия и стария град. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

По първоначални данни мъжът е управлявал скутер, бил е без предпазна каска и се е ударил в правомерно движещ се лек автомобил "Мерцедес" със софийска регистрация, управляван от 45-годишен мъж.

Мотоциклетистът е починал на място.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на лекия автомобил са отрицателни.

Източник: Галя Тенева/БТА    
ПТП Царево Загинал Скутер Без каска Мерцедес Чешки гражданин
