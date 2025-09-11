България

Млад австриец загина трагично в Царево

Мориц Пренингер беше популярен сред пътешественици и приключенци

11 септември 2025, 14:53
Млад австриец загина трагично в Царево
Източник: istock

М ладият пътешественик Мориц Пренингер загина в България, предаде БГНЕС.

23-годишният австриец започва на 6 юни пътешествие с каяк по река Дунав с цел да премине пътя от Линц до Истанбул и активно документира приключенията си в Инстаграм, където близо 10 000 последователи следят всеки етап от неговото пътуване.

„Обичам приключенията.“ – така младежът наскоро обяснява мотивацията си да измине стотици километри с малка лодка.

29 минути без въздух: Колко дълго може човек да задържи дъха си?

Радостното му приключение обаче приключва трагично. Мориц е починал при инцидент с гмуркане в Царево. Новината беше потвърдена от неговото семейство, което публикува съобщение в социалните мрежи: „С дълбока тъга ви информираме, че нашият любим син загина при инцидент.“

„С пълна отдаденост той следваше своите приключения, обичаше хората около себе си и вдъхновяваше толкова много други със своята уникална личност. Той знаеше за какво се бори, кое е важно за него, и на своите 23 години беше по-мъдър и прозорлив от повечето хора, които познаваме. Болката е огромна, но любовта ни към него е още по-голяма“, сподели още семейството.

Официално ОД на МВР-Бургас съобщава за изваденото тяло на удавника. Сигналът е получен на 5 септември около 07.00 часа. В морето в района на „Боруна“ под Морската градина на Царево е забелязано мъжко тяло. То е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Българин изчезна в Охридското езеро

Кметът на родната му община също потвърди трагичната вест. Родителите на Мориц са заминали за България, за да се запознаят с детайлите.

Точните обстоятелства около смъртта на младия авантюрист все още не са напълно известни, но според близките му и местните власти става дума за нещастен случай. Властите в София и Виена поддържат контакт, пишат австрийските медии.

Мориц Пренингер беше популярен сред пътешественици и приключенци в социалните мрежи и често споделяше кадри от своето каяк-пътешествие по Дунав и Черноморието. Неговата внезапна смърт предизвика широк отзвук сред последователите му.

Източник: БГНЕС    
Царево Мориц Пренингер
Последвайте ни
Панагюрското златно съкровище се завръща за месец у дома

Панагюрското златно съкровище се завръща за месец у дома

Смразяващо видео вероятно е заснело стрелеца срещу Чарли Кърк, мигове след убийството

Смразяващо видео вероятно е заснело стрелеца срещу Чарли Кърк, мигове след убийството

„Тя ми четеше мислите“: Смразяващата истина за убийството на украинската бежанка във влак

„Тя ми четеше мислите“: Смразяващата истина за убийството на украинската бежанка във влак

Губим част от платения годишен отпуск

Губим част от платения годишен отпуск

Еврото не променя договорите: Какво е важно да знаете

Еврото не променя договорите: Какво е важно да знаете

pariteni.bg
Шефът на Volvo: до 10 години всички нови коли ще са електрически

Шефът на Volvo: до 10 години всички нови коли ще са електрически

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 3 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 3 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 3 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж се крие в креслото зад вестника и се прави, че чете задълбочено. Жена му: - Виждам, че ме чуваш добре - колената ти треперят!…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„(Без)опасно за децата“ в „Темата на NOVA“

„(Без)опасно за децата“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 45 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Земетресение край турската столица Анкара

Земетресение край турската столица Анкара

Свят Преди 52 минути

Трусът е регистриран в 08:24 ч. на дълбочина 11,8 километра

Нов формат на изпитите за 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици преди 15 септември

Нов формат на изпитите за 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици преди 15 септември

България Преди 1 час

Особено притеснение продължава да буди и бъдещият предмет "Добродетели и религии"

Киър Стармър уволни посланика на Обединеното кралство в САЩ заради връзки с Епстийн

Киър Стармър уволни посланика на Обединеното кралство в САЩ заради връзки с Епстийн

Свят Преди 1 час

През последните дни американските законодатели публикуваха редица документи, включително писмо от Манделсън, в което той нарича Епстийн свой „най-добър приятел“

<p>Желязков за руските дронове над Полша: Позицията на България е ясна</p>

Желязков: Позицията на България е ясна, осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша

България Преди 1 час

Считаме, че е абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и ЕС, отбеляза премиерът

Министърът на икономиката: Еврото ще даде нови възможности за малките и средни предприятия

Министърът на икономиката: Еврото ще даде нови възможности за малките и средни предприятия

Пари Преди 1 час

Петър Дилов отбеляза, че общата валута ще премахне ненужните разходи за превалутиране и ще улесни достъпа до финансиране

Наследството на Хълк Хоган – единствено синът му наследява милионите

Наследството на Хълк Хоган – единствено синът му наследява милионите

Любопитно Преди 2 часа

Дъщерята на Хълк, Брук Хоган, не е включена в завещанието на баща си

Пожар горя под Аспаруховия мост във Варна (СНИМКИ)

Пожар горя под Аспаруховия мост във Варна (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

На място бяха изпратени четири екипа огнеборци

<p><span class="cf0">Ново начало: Четири зодии ще намерят покой и свобода от миналото</span></p>

Ново начало: Четири зодии ще намерят покой и свобода от миналото

Любопитно Преди 2 часа

Макар да е съпроводено със страх и несигурност, новото начало винаги носи възможност за растеж и промяна

Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос

Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос

Пари Преди 2 часа

Според премиера членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз

<p>Никога няма да забравим русата ера на Кейт, дори да беше само за дни</p>

Никога няма да забравим русата ера на Кейт Мидълтън, дори да беше само за дни

Любопитно Преди 2 часа

Кратък, но незабравим момент: светлите нюанси на косата на принцесата, които всички обсъдихме

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Свят Преди 3 часа

Изцяло са забранени полетите за безпилотни апарати

Кралица Елизабет II в Ню Йорк през 2010 г.

Личната трагедия на кралица Елизабет II на фона на атентатите от 11 септември

Любопитно Преди 3 часа

На 11 септември 2001 г. тя беше в хола си в Балморал, хипнотизирана от катастрофалните образи, изливащи се от Ню Йорк, когато получава смразяващо телефонно обаждане

Радев: България става все по-привлекателна за германския бизнес

Радев: България става все по-привлекателна за германския бизнес

България Преди 3 часа

Президентът отбеляза, че у нас оперират близо 4000 германски компании, като много от тях реинвестират печалбата си тук

Георг Георгиев: Задействането на член 4 на НАТО не означава въвличане във война

Георг Георгиев: Задействането на член 4 на НАТО не означава въвличане във война

България Преди 3 часа

Всяко нарушаване на въздушния суверенитет на дадена държава може да бъде смятано за вид провокация, заяви външният министър

<p>Мъск е най-богатият американец с абсолютен рекорд&nbsp;</p>

Списъкът на Forbes 400 за 2025 г. на най-богатите американци: Мъск е най-богатият с абсолютен рекорд

Свят Преди 3 часа

Списъкът на Forbes 400 за 2025 г. на най-богатите американци: факти и цифри

Всичко от днес

От мрежата

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Известни личности с аутизъм, които променят света

Edna.bg

Първи коментар на принц Хари след срещата с крал Чарлз

Edna.bg

Бен Уайт за Виктор Гьокереш: Той е чудовище

Gong.bg

Тита нажежи страстите с перфектното си тяло

Gong.bg

Нов формат на изпитите за 7 и 10 клас дни преди 15 септември

Nova.bg

Желязков: Ненужна провокация са дроновете, навлезли в полското въздушно пространство

Nova.bg