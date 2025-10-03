BG-ALERT с предупреждение за интензивни валежи

З адействаха BG ALERT заради интензивни валежи и затваряне на пътя от Бургас до Созопол. Областният управител на Бургас задейства системата и затвори главен път II-99 от гр. Бургас кв. Крайморие до гр. Созопол до оттичане на водите.

Обявен е и обходен маршрут през с. Маринка. Следвайте указанията на властите на терен, пише още в съобщението.

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

От община Царево обявиха бедствено положение на територията на общината. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

Първи октомврийски сняг заваля в София

Проходът Петрохан по път II-81 София - Монтана е затворен за снегопочистване и в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Вчера проходът беше почистван от три машини. Областният управител на Монтана Калин Хайтов препоръча да се шофира внимателно, тъй като има опасност от падане на клони и на цели дървета върху шосето, както и че "Петрохан" е проходим при зимни условия.