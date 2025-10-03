България

BG-ALERT с предупреждение за интензивни валежи

От община Царево обявиха бедствено положение

3 октомври 2025, 08:27
BG-ALERT с предупреждение за интензивни валежи

З адействаха BG ALERT заради интензивни валежи и затваряне на пътя от Бургас до Созопол. Областният управител на Бургас задейства системата и затвори главен път II-99 от гр. Бургас кв. Крайморие до гр. Созопол до оттичане на водите.

Обявен е и обходен маршрут през с. Маринка. Следвайте указанията на властите на терен, пише още в съобщението.

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

От община Царево обявиха бедствено положение на територията на общината. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони. 

Първи октомврийски сняг заваля в София

Проходът Петрохан по път II-81 София - Монтана е затворен за снегопочистване и в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Вчера проходът беше почистван от три машини. Областният управител на Монтана Калин Хайтов препоръча да се шофира внимателно, тъй като има опасност от падане на клони и на цели дървета върху шосето, както и че "Петрохан" е проходим при зимни условия. 

Източник: БТА, Йоана Димитрова    
BG ALERT Затворени пътища Интензивни валежи Бедствено положение Проход Петрохан
– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Борисов атакува Радев: Президентът еднолично назначаваше службите години наред

Борисов атакува Радев: Президентът еднолично назначаваше службите години наред

България Преди 6 минути

Борисов каза, че "поведението на Радев от последните четири години е да разделя нацията по всички теми"

<p>Пеевски: Президентът Радев &quot;натиска&quot; медиите, &quot;истерясва&quot;</p>

Делян Пеевски: Президентът Румен Радев "натиска" медиите, "истерясва"

Свят Преди 14 минути

"Гледах го как истерясва вчера, жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да се скатае, за да го отразят", каза още депутатът

Бус и товарен автомобил са се ударили на пътя София - Варна, има пострадали

Бус и товарен автомобил са се ударили на пътя София - Варна, има пострадали

България Преди 27 минути

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

<p>АПБ с позиция след решението на ВКС за Сарафов</p>

Позиция на Асоциацията на прокурорите в България след като ВКС реши, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор

България Преди 28 минути

По повод разпорежданията на Върховния касационен съд от 2 октомври 2025 г., с които се приема, че след изтичане на шестмесечния срок по чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт временното ръководство на прокуратурата е изгубило легитимност

В Германия се питат: Ще изчезнат ли парите в брой?

В Германия се питат: Ще изчезнат ли парите в брой?

Свят Преди 38 минути

Много германци се тревожат, че точно това може да се случи с въвеждането на дигиталното евро, което е прието като проект от Европейската централна банка още през юли 2021 г.

„Животът на една танцьорка“ на Тейлър Суифт – триумфално завръщане и любовна победа

„Животът на една танцьорка“ на Тейлър Суифт – триумфално завръщане и любовна победа

Любопитно Преди 40 минути

С продължителност 41 минути, "Животът на една танцьорка" е най-краткият ѝ албум след дебюта през 2006 г.

Фалстарт на петъчното заседание на парламента

Фалстарт на петъчното заседание на парламента

България Преди 40 минути

След откриване на пленарното заседание парламентът излезе в почивка заради липса на кворум

Смъртоносна катастрофа затвори Кресненско дефиле

Смъртоносна катастрофа затвори Кресненско дефиле

България Преди 1 час

Трафикът се регулира от "Пътна полиция"

Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево

Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево

България Преди 1 час

Кметът на Царево вероятно няма достъп до интерфейса, но няма пречка да пусне писмено искане и ние да активираме системата вместо него, каза директорът на ГДПБЗН

Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години

Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години

Свят Преди 2 часа

Той отстъпва мястото на своя първороден син - наследника Гийом, който ще стане държавен глава на малкото, но влиятелно херцогство

Апостол Павел покорява Атина: Как Дионисий прие вярата

Апостол Павел покорява Атина: Как Дионисий прие вярата

Любопитно Преди 3 часа

След проповедта на апостол Павел сърцето на Дионисий се разтворило да приеме в себе си вярата в истинския Бог

Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището

Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището

Свят Преди 3 часа

Няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 3 часа

Според израелските военни един от убитите е мъж от района на Кафра и се смята за местен представител на "Хизбула"

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

България Преди 3 часа

То ще продължи 40 минути и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, и две с кратък свободен отговор с практическа насоченост

<p>Мощно земетресение удари Индонезия -&nbsp;има ли опасност от цунами</p>

Мощно земетресение удари Индонезия

Свят Преди 3 часа

Няма данни за пострадали

Кардиолози разкриват 4 скрити признака за инфаркт под 50 години

Кардиолози разкриват 4 скрити признака за инфаркт под 50 години

Любопитно Преди 4 часа

Данни показват, че смъртността от инфаркти, инсулти и сърдечна недостатъчност при работоспособни възрастни се е увеличила с почти една пета за четири години

