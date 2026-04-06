Заради високите цени: КНСБ предлага пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса

6 април 2026, 09:55
Скъпите горива оскъпяват почивките: Кога можем да се откажем без неустойка
Почина големият поет, композитор и певец Михаил Белчев
Пролетта се усмихва - до 25 градуса в началото на седмицата
Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ
Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България
Пожар в хоспис в София
Издирват 79-годишна жена край Казанлък
Н а фона на очаквано ново икономическо предизвикателство Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) настоява за незабавни и целенасочени мерки в подкрепа на най-уязвимите граждани. От синдикалната организация призовават и за свикване на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където да бъдат обсъдени както правителствените намерения, така и предложенията на социалните партньори.

От КНСБ подчертават, че именно тристранният съвет е законово установеният орган, в който се разглеждат въпросите, свързани с жизнения стандарт и покупателната способност на населението.

Синдикатът предлага пакет от временни мерки, които да действат през второто тримесечие на 2026 г. Предложенията ще бъдат изпратени до служебния премиер Андрей Гюров, председателя на парламента Рая Назарян и лидерите на парламентарните групи.

Сред основните искания е Народното събрание да разреши на служебното правителство временно да използва средства от фискалния резерв, за да финансира мерки срещу поскъпването на горивата и на основните стоки и услуги.

От КНСБ предлагат държавна подкрепа за транспортния сектор чрез субсидии за държавните и общинските предприятия, за да се компенсират високите разходи за горива и енергоносители. В същото време се настоява за въвеждане на напълно безплатен обществен транспорт за определени групи – пенсионери, ученици и хора с увреждания.

Синдикатът предлага и механизъм за енергийна мобилност в населени места без обществен транспорт. Сред конкретните идеи е компенсация от 0,40 лв. на литър гориво за домакинства в такива райони, както и директна подкрепа за бизнеса със същия размер на литър гориво. Предвижда се въвеждане на лимити според вида на превозните средства, както и таван на надценките при търговията с горива.

Друг акцент в предложенията е овладяването на цените на храните. КНСБ настоява за въвеждане на таван на надценките при основни хранителни продукти, както и за целева подкрепа за домакинства с ниски доходи. Предвижда се и временна забрана за прекъсване на електрозахранването и отоплението за уязвими потребители, както и възможност за безлихвено разсрочване на сметки.

Синдикалната организация се обявява и за запазване на настоящата базова цена на електроенергията за битови потребители след юли 2026 г., определена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Сред предложенията е и подкрепа за земеделските производители чрез частично компенсиране на разходите за торове.

КНСБ настоява също за увеличаване на квотата за ваучери за храна – от 818 млн. евро на 1 млрд. евро.

По-рано социалният министър Хасан Адемов съобщи, че се очаква около 60 000 заявления за компенсации заради поскъпването на горивата.

Източник: БТА/Биляна Иванова    
