Трапезата за Великден поскъпва: Защо цените растат, а производителите изнемогват

"Ситуацията в българското земеделие е драматична, а основният проблем е липсата на конкурентно и стабилно вътрешно производство". Това заяви Жельо Бойчев от Комисията за защита на конкуренцията в ефира на NOVA .

По думите му институцията следи внимателно процесите в сектора – от производството и потреблението до трансграничния внос. „Имаме едно смачкано българско производство – това е основният проблем“, подчерта той.

Бойчев посочи, че земеделските производители у нас са поставени в неравностойно положение, а секторът е силно разпокъсан и неконкурентен. Според него без развитие на собствено производство България няма как да се справи с високите цени.

Като част от анализа си Комисията е стигнала до извода, че трябва да се следят внимателно надценките и начинът на ценообразуване, особено в последния етап от веригата на доставка. „Именно там наблюдаваме изкривявания, които влияят пряко върху крайните цени за потребителите“, обясни Бойчев.

Той подчерта, че е необходима координирана намеса на всички институции, за да се намери устойчиво решение на проблема.

По отношение на горивата Бойчев отбеляза, че войната в Иран оказва влияние върху цените. Според него "Лукойл" има господстващо положение на българския пазар – както в производството, така и в съхранението и търговията на едро, което влияе върху останалите участници. „Насочили сме вниманието си към цените на едро, където виждаме сериозен ръст – от рафинерията към търговците на едро. Особено осезаемо е поскъпването при дизела и бензина“, допълни той.

Въпреки това Бойчев отбеляза като положителен факт, че в момента компанията у нас се управлява от особен управител, което създава предпоставки за по-голям контрол върху процесите в сектора.

Пълнените чушки - от традиционно ястие до „лукс“ на трапезата

Скъпо се оказва и да приготвим едно от най-обичаните български ястия - пълнени чушки с кайма и ориз.

За приготвянето са нужни червени чушки за 5,50 евро, както и основните зеленчуци - лук, морков и домат. Цените на чушките варират значително - от 3,50 до над 6 евро, като в някои магазини дори ги надхвърлят. Килограм кайма и ориз струват още 8,63 евро. Така общата стойност на продуктите за около 11 пълнени чушки достига 17 евро.

Според търговците основната причина е, че продуктът не е в сезон. „Червената чушка не се произвежда в момента в България - тя е внос от Гърция и Турция, а цените идват от борсите“, обяснява Иван Иванов, собственик на магазин за плодове и зеленчуци.

Потребителите също усещат поскъпването. Някои признават, че въпреки високите цени продължават да купуват, макар и с компромиси. „Скъпо е, но ни се яде - ако можем, взимаме, ако не се отказваме“, коментира клиент.

В ресторант в Монтана порция пълнени чушки струва 3,90 евро. Управителят Цветелин Цветков обяснява, че цените на продуктите са се увеличили значително, а на места дори двойно спрямо миналата година.

„Доставната цена на чушките вече достига около 4,50 евро за килограм. А те са основна съставка в много ястия“, посочва той. По думите му цената им вече се доближава до тази на телешкото месо.

Изчисленията показват, че при домашно приготвяне една порция от две пълнени чушки излиза около 3 евро.

Трапезата на Великден - покачват ли се цените на козунаците и яйцата

​Богата е палитрата от козунаци тази година преди Великден, като разнообразието на пазара може да задоволи и най-претенциозния вкус. Освен традиционните варианти, все по-популярни стават и празничните кошници, които включват козунаци, яйца, курабии и други сладки изкушения. Според производители обаче цените са се повишили с около 5% спрямо миналата година.

В пекарните цените варират според съставките и начина на приготвяне. „Тази година козунаците са между 6 и 10 евро за половин килограм. Натуралният козунак е около 6 евро, с шоколад - 8 евро, а италианското панетоне достига 10 евро“, обясни собственикът на верига пекарни Нестор Куцев. Най-луксозните предложения като безглутенов козунак с черен шоколад и ядки достигат до 30 евро.

Майсторите хлебари споделят, че тайната на добрия козунак остава непроменена - качествени продукти и внимание към детайла. „Слагаме яйца, прясно мляко, масло, захар и брашно и задължително капчица любов“, казва хлебарят Драгомир Петров. В същото време се наблюдава нова тенденция при сладките изделия -традиционните курабии постепенно се заменят от ръчно направени маслени бисквити с празнична декорация.

В търговската мрежа по-обикновените козунаци струват между 2.50 и 3 евро, докато по-специалните - с кремове, плодове или ядки, достигат до 6 евро. Част от потребителите планират да отделят между 5 и 20 евро за празника, а други предпочитат да приготвят козунака у дома заради качеството. Производителите обясняват поскъпването с увеличените цени на суровините като яйца, масло и шоколад, както и с очакваното отражение на по-скъпите горива върху производството през следващите седмици.

От птицефермата до щанда в магазина - екип на NOVA проследи пътя на яйцето и как се формира крайната му цена. В база край София всеки ден през поточната линия преминават около 50 000 яйца, които се сортират и окачествяват преди да стигнат до търговската мрежа. „Това е нашият склад за яйца. Тук се окачествяват яйцата, които се произвеждат в нашата птицевъдна ферма“, обясни председателят на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов.

Данните показват, че въпреки лекото увеличение в магазините, цените на едро остават почти без промяна. По информация на КНСБ през март миналата година 10 яйца са стрували 2,86 лв., а през февруари тази година - 2,98 лв. „Ако погледнем цените на едро в ЕС за една година, разликата е незначителна. За България покачването е не повече от 5%“, посочи Гълъбов и допълни, че у нас яйцата остават сред най-евтините в Европейския съюз.

Разликата между цените на едро и на дребно обаче се обяснява с редица фактори. „Горивата, токът и фуражите пряко влияят върху себестойността“, каза още той, но подчерта, че крайната цена се определя и от търсенето, предлагането и нагласите на потребителите. По думите му производителите разчитат на по-голям обем продажби, а не на рязко повишаване на цените.

Очакванията са около Великден да има достатъчно яйца на пазара, включително и вносни, основно в големите търговски вериги. „На едро цената няма да се повиши. На дребно е възможно да има минимални колебания, но очаквам и промоции“, каза Гълъбов. Той увери, че качеството ще бъде гарантирано, а българските яйца лесно могат да бъдат разпознати по маркировката с код „BG“ върху черупката.