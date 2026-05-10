Заради отказ на виза: Баща остава на 2300 км от 11-месечната си дъщеря

Семейството продължава битката с институциите след допусната административна грешка

10 май 2026, 14:36
Б лизо година семейство живее разделено заради административни процедури и откази за виза. Едуард Петросян се намира на 2300 километра от България и все още не е виждал на живо дъщеря си, която скоро ще навърши една година.

Съпругата му Юлиана Пчелинска разказва, че от раждането на детето обикаля институции с надеждата семейството отново да бъде заедно.

„Просто си представям, че той ще се върне”, споделя тя.

Едуард Петросян е роден в България, но няма българско гражданство, тъй като родителите му са арменци. Той има български акт за раждане и прекарва почти целия си живот в страната.

След кратък престой в Армения се връща в България с работна виза. Проблемите започват, когато пропуска срок за подновяване на документите си и междувременно сменя работодателя си.

„Просто е взел грешното решение да остане да пребивава така”, обяснява Юлиана.

При рутинна проверка в столичното метро Едуард е задържан и отведен в центъра за временно настаняване в Бусманци. След 13 дни престой там двамата сключват граждански брак, а ден по-късно той доброволно напуска България. По това време Юлиана е в осмия месец на бременността.

„Това малко съкровище, което е до вас, скоро ще стане на една година – не съм я погледнал отблизо”, казва Едуард пред NOVA.

Едуард заминава за Ереван на 10 май миналата година. По думите на семейството от дирекция „Миграция” ги уверили, че няма да има пречки той да се върне преди раждането на детето. Вместо това получава отказ за виза.

Семейството обжалва решението и съдът отменя отказа. Следва нова процедура и ново чакане. Според Юлиана, въпреки че законът предвижда 15-дневен срок за разглеждане на документи на членове на семейства на български граждани, институциите многократно са заявявали, че този срок е трудно приложим на практика.

Тя посочва още, че според решение на Върховния административен съд интересът на семейството и детето следва да бъде поставен над нарушението, свързано с просроченото пребиваване.

По думите ѝ от ДАНС също са заявили, че Едуард Петросян не представлява заплаха за националната сигурност, няма криминални регистрации и не дължи средства на държавата.

Въпреки това последвал нов отказ за виза по Закона за чужденците в Република България заради нарушение на паспортно-визовия режим.

Така година след заминаването си Едуард продължава да бъде далеч от съпругата и детето си, а семейството отново трябва да премине през административните процедури.

„Адски трудно е, адски мъчително е. Бих помолил малко човещина да има в хората”, казва Едуард Петросян.

Източник: NOVA    
Разделено семейство Отказ за виза Административни процедури Едуард Петросян Българско гражданство Просрочен престой Закон за чужденците Миграция Невиждана дъщеря Човещина
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Откриха телата на двама сингапурци, загинали след изригването на вулкана Дуконо в Индонезия

Седемнадесет души, включително седем сингапурци и десет индонезийци, са оцелели след инцидента

Дейвид Шулц: Тръмп търси „нов Орбан", за да разбие консенсуса в ЕС

Американският политолог анализира бъдещето на отношенията с кабинета „Радев", санкциите „Магнитски" и войната с Иран

Стилиян Петров за битката с левкемията, края на футболната си кариера и каузите, на които е посветил живота си

В откровен разговор пред Мариян Станков - Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите" той говори за диагнозата, трудните месеци на терапия, и разочарованията

Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

Техеран подготвя нови мерки срещу държави, които спазват санкциите на САЩ

Премиерът на Израел e провел телефонен разговор с министър-председателя

Транспортът и атракциите са поскъпнали драстично, но храната по заведенията остава по-евтина от тази в София

Днес е неделята на самарянката, честваме и възстановяването на Българската патриаршия

Почитаме и паметта на един от дванадесетте апостоли на Исус Христос

Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица

Пътниците без симптоми ще бъдат репатрирани за самоизолация чрез специално организиран транспорт

Експлозия избухна на плавателен съд край Маями, много ранени

Спасителните екипи са „заварили множество пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ"

Много смартфони вече предлагат поне 8GB или 12GB системна памет, която надграждат допълнително с "виртуална" памет. Функцията трябва да помогне за работата с много приложения, но се оказва, че може и да е в основата на някои проблеми на смартфоните

Билет за мир на Босфора: 5 причини да зарежете всичко и да летите до Истанбул още сега

Минимум неща, максимум емоции. Казваме ви как да „рестартирате" напълно ума си за 3 дни в Турция

Джорджия Мелони реагира на шокиращ дийпфейк

Мелони публикува въпросното изображение във Facebook

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Навръх Деня на победата руският президент Владимир Путин обяви, че конфликтът в Украйна навлиза в своята финална фаза. Той изрази готовност за диалог с Европа чрез посредничеството на Герхард Шрьодер и постави условия за среща със Зеленски

В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че ЕС е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украйна

