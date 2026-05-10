Заради отказ на виза: Баща остава на 2300 км от 11-месечната си дъщеря

„Чу се силен гръм”: Очевидец разказа за нападението срещу автобус в Перник

Б лизо година семейство живее разделено заради административни процедури и откази за виза. Едуард Петросян се намира на 2300 километра от България и все още не е виждал на живо дъщеря си, която скоро ще навърши една година.

Българка и бебето ѝ са блокирани в Сърбия

Съпругата му Юлиана Пчелинска разказва, че от раждането на детето обикаля институции с надеждата семейството отново да бъде заедно.

„Просто си представям, че той ще се върне”, споделя тя.

Бащата пропуска раждането на детето си

Едуард Петросян е роден в България, но няма българско гражданство, тъй като родителите му са арменци. Той има български акт за раждане и прекарва почти целия си живот в страната.

След кратък престой в Армения се връща в България с работна виза. Проблемите започват, когато пропуска срок за подновяване на документите си и междувременно сменя работодателя си.

„Просто е взел грешното решение да остане да пребивава така”, обяснява Юлиана.

При рутинна проверка в столичното метро Едуард е задържан и отведен в центъра за временно настаняване в Бусманци. След 13 дни престой там двамата сключват граждански брак, а ден по-късно той доброволно напуска България. По това време Юлиана е в осмия месец на бременността.

„Това малко съкровище, което е до вас, скоро ще стане на една година – не съм я погледнал отблизо”, казва Едуард пред NOVA.

Съдът отменя отказа, но следва нов

Едуард заминава за Ереван на 10 май миналата година. По думите на семейството от дирекция „Миграция” ги уверили, че няма да има пречки той да се върне преди раждането на детето. Вместо това получава отказ за виза.

Семейството обжалва решението и съдът отменя отказа. Следва нова процедура и ново чакане. Според Юлиана, въпреки че законът предвижда 15-дневен срок за разглеждане на документи на членове на семейства на български граждани, институциите многократно са заявявали, че този срок е трудно приложим на практика.

Тя посочва още, че според решение на Върховния административен съд интересът на семейството и детето следва да бъде поставен над нарушението, свързано с просроченото пребиваване.

По думите ѝ от ДАНС също са заявили, че Едуард Петросян не представлява заплаха за националната сигурност, няма криминални регистрации и не дължи средства на държавата.

Въпреки това последвал нов отказ за виза по Закона за чужденците в Република България заради нарушение на паспортно-визовия режим.

„Бих помолил малко човещина”

Така година след заминаването си Едуард продължава да бъде далеч от съпругата и детето си, а семейството отново трябва да премине през административните процедури.

„Адски трудно е, адски мъчително е. Бих помолил малко човещина да има в хората”, казва Едуард Петросян.