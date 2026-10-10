България

Започва ремонтът на Дюлинския проход

Ще бъдат обсъдени обходните маршрути и организацията на движението, за да се ограничат затрудненията за пътуващите през активния туристически сезон, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков

Василена Василева Василена Василева

10 октомври 2026, 13:43
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О сновният ремонт на 31-километров участък от Дюлинския проход в района на Каблешково, област Бургас, започва със срок за изпълнение от година и половина. Стойността на проекта е около 42 млн. евро. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в Каблешково, където официално бе дадено началото на строителните дейности.

„Преди два месеца бяхме тук. И аз обещах, че след края на летния сезон ще започнем основния ремонт на пътя. Обещахме, изпълнихме, започваме“, заяви Шишков.

Шишков: Дюлинският проход ще бъде завършен до края на годината

По думите му са осигурени необходимите документи и е подписан протокол за откриване на строителната площадка. „Както виждате, вече строителите са започнали да се подготвят и започва изпълнението на основния ремонт“, каза министърът.

Той посочи, че срокът за изпълнение е година и половина и изрази увереност, че няма пречки ремонтът да приключи в този период.

„Ще направим всичко възможно другото лято, когато е най-активният сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този район“, заяви Шишков.

Министърът припомни, че преди около три години, когато е бил служебен министър на регионалното развитие, е било възложено проектирането на основния ремонт.

„Жалко е, че чак днес започваме да правим самия основен ремонт. Но, в крайна сметка, важно е. Знаете много добре, хората в целия регион се измъчиха, защото това е изключително важен път“, каза той.

Шишков потвърди, че ремонтът обхваща 31 км, а инвестицията е около 42 млн. евро. „Надявам се, такива са, разбира се, и ангажиментите, до края на годината да бъде завършен Дюлинският проход“, заяви министърът.

Той не се ангажира да посочи предварително коя част от трасето ще бъде напълно готова за движение през следващия летен сезон. Това ще зависи от напредъка на строителните работи. Непосредствено преди началото на активния туристически сезон ще бъде преценено как да се организира движението според състоянието на обекта.

  • Обсъждат обходни маршрути заради ремонта

Организацията на движението по време на строителните дейности е била сред основните теми на срещата в Каблешково. Шишков съобщи, че заедно с кмета на община Поморие Иван Алексиев са обсъдени временните пътища и достъпът до населените места.

„В момента ги обсъждаме окончателно“, заяви министърът.

Целта е да се ограничат затрудненията за пътуващите, като специално внимание се отделя на автобусния транспорт през зимата. Сред обсъжданите варианти е леките автомобили и автобусите да използват обходен маршрут през Каменар, докато участъкът от страната на Бургас бъде затварян поетапно.

По думите на министъра затварянето ще бъде на два етапа, за да се запази достъпът до населените места от двете страни на строителните работи.

Обсъждани са и връзките от Каблешково към вътрешността на общината и към Дюлинския проход, включително възможностите за организация на движението през районите на Медово и Александрово. Шишков заяви, че основните въпроси вече са уточнени, но окончателният режим ще бъде съобразен с отделните етапи на ремонта.

„Да, естествено, ще има дискомфорт в движението, но мисля, че всички го очакваме с нетърпение“, каза той.

Министърът подчерта значението на пътя както за населените места във вътрешността на страната, така и за връзките с Черноморието.

„Този път има огромно значение не само регионално, но той има значение, разбира се, и особено в рамките на сезона. Затова много отдавна трябваше да го ремонтираме“, заяви Шишков.

  • Как ще се организира достъпът до населените места

Кметът на община Поморие Иван Алексиев съобщи, че е постигнато съгласие за организацията на обходните маршрути и достъпа на жителите до населените места във вътрешността на общината.

Той отбеляза, че ремонтът засяга много хора, включително деца, които пътуват до училищата в Бургас.

Алексиев благодари на министър Шишков за реакцията и за разбирането към притесненията на общината относно движението по време на строителните дейности.

По думите на кмета по общинската пътна мрежа ще бъдат пропускани леки автомобили, микробуси и автобуси, докато строителната и тежката техника ще използва големите обходни маршрути от републиканската пътна мрежа.

„Така че притеснения оттук нататък няма, защото гаранцията е лично от регионалния министър Шишков“, заяви Алексиев и уточни, че именно такава гаранция е поискала общината.

На откриването на строителните дейности присъстваха още областният управител на Бургас Дико Диков, заместник-областният управител Георги Паскалев Маджаров и кметове на населени места от района.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Мая Стефанова    
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