Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

М ъжът, заплашил самолета за Лондон, който не беше допуснат във въздушното пространство на Чехия, е подал фалшиви сигнали за терористични заплахи на летищата в София и Пловдив. Посочил е, че разполага с информация за тях. Това съобщи на брифинг зам.-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантев, предава NOVA.

Днес, задържаният е бил настанен в психиатрична клиника, за да му бъда направена експертиза, чийто резултати ще станат ясни в петък.

Мъж от Пловдив отправил заплахата към самолета до Лондон

Мъжът, живеещ в пловдивско село, подал няколко идентични сигнала на телефон 112, като е заявил, че „на самолета има палестинец, който ще извърши лоши неща”. Заради потенциалната опасност, самолетът със 174 души на борда не беше допуснат над Чехия, промени курса си над Австрия и след това към Германия, където бе пресрещнат и придружен от два немски изтребителя. После кацна в Лондон със закъснение.

По непотвърдена информация на борда на самолетът са се намирали бившата му съпруга и двете му деца. Пред разследващите мъжът не е посочил мотив за извършеното, но разследващите са се усъмнили в психичното му състояние.

Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

"В резултат на издирвателни действия лицето е установено и задържано, като случаят е от 11 август. В момента му се изготвя психиатрична експертиза, за да се установи дали може да носи наказателна отговорност. Мъжът не е криминално проявен. На 36 години е, безработен. Първоначално е бил задържан, впоследствие е приведен в Център за психично здраве. Ако е психично здрав, го грози затвор до две години. Нямаме информация дали на самолета, който е отклонен заради негов сигнал, е пътувало семейството му", допълни прокурор Пантев.