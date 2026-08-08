Украински дронове удариха руска рафинерия, има ранени

П ожар е избухнал днес в петролната рафинерия в град Илск в южния руски Краснодарски край след украински удар с дронове, предаде "Ройтерс", позовавайки се на местните власти.

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"Поради падането на отломки от безпилотен летателен апарат започна разгаряне в Илската рафинерия. Пострадали са пет души по предварителни данни. На място работят оперативни и специални служби", съобщи оперативният щаб на Краснодарски край, цитиран от ТАСС.

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Допълнително дронове са били насочени срещу индустриален обект в Самарска област, съобщи губернаторът ѝ Вячеслав Фьодоришев.

Руското министерство на отбраната съобщи, че средствата му за противовъздушна отбрана през нощта са свалили 397 украински дронове в различни части на страната.

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Същевременно руската агенция "Интерфакс", цитирана от "Ройтерс", съобщава, че вчера руски военен дрон е поразил товарен кораб, превозващ оръжие за украинската армия в Черно море източно от Одеса. Руското Министерство на отбраната не предостави детайли за нанесените щети.