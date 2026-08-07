Президентът на Иран защити меморандума със САЩ

И ранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че вътрешнополитическите критици на меморандума, подписан със САЩ през юни, повтарят тезите на Израел. Той също така отхвърли спекулациите за евентуалната си оставка.

Пезешкиан защити споразумението, което предвижда прекратяване на военните действия, отваряне на Ормузкия проток и продължаване на преговорите по иранската ядрена програма. По думите му онези, които го определят като провал, на практика възпроизвеждат израелската позиция.

„Ние твърдо ще защитаваме това, което подписахме като меморандум за разбирателство. Онези, които искат да го представят като провал, са несправедливи и това е точно, което Израел желае. Съзнателно или не, те предават посланието на Израел“, посочи той.

Пезешкиан разкритикува и вътрешнополитическите си опоненти, като подчерта, че не оценяват постигнатото чрез споразумението.

„Или не разбират върховния лидер, или им липсват логика и разум. Какво дадохме на Съединените щати? Постигнахме много успехи“, каза президентът.

По думите му критиците „стоят отстрани“ и коментират икономиката, политиката и обществото, а впоследствие обвиняват правителството, ако възникнат проблеми.

Появилите се информации за евентуална негова оставка той коментира с думите: „Ако реша да подам оставка, ще го обявя официално.“

Регионалното напрежение рязко се изостри на 28 февруари, когато Израел и САЩ извършиха координирани удари срещу военна, ядрена и енергийна инфраструктура в Иран. Техеран отговори с ракетни и безпилотни атаки срещу израелски и американски цели в региона.

На 18 юни Иран и САЩ подписаха меморандум за разбирателство с посредничеството на Пакистан и Катар, с който беше прекратена активната фаза на бойните действия и беше дадено начало на преговори за окончателно споразумение. По-късно разговорите бяха блокирани заради спорове, свързани с морската сигурност и свободата на корабоплаването през Ормузкия проток. А военните действия бяха възобновени, но с по-ниска интензивност.