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Учени с предупреждение: Вижте какво се случва с мозъка при липса на витамин C

Ново изследване разкрива, че ниските нива на витамин C са свързани с намаляване на обема на сивото вещество в мозъка. Вижте как липсата на този антиоксидант влияе върху паметта и когнитивното здраве

8 август 2026, 07:19
Учени с предупреждение: Вижте какво се случва с мозъка при липса на витамин C
Източник: iStock

В итамин C е известен с ключовата си роля за имунната система, но ново научно изследване разкрива, че неговият недостиг може да има много по-сериозни последици за здравето на мозъка. Според учените ниските нива на този жизненоважен витамин са пряко свързани с намаляване на обема на сивото вещество в главния мозък.

Сивото вещество съдържа по-голямата част от невронните тела в мозъка и отговаря за ключови функции като паметта, обработката на информация, емоциите, вземането на решения и самоконтрола. Сграбчването или загубата на обем в тези зони обикновено се асоциира с когнитивен спад и повишен риск от невродегенеративни заболявания.

Какво разкрива изследването?

В мащабното проучване изследователите са анализирали медицински данни и ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на мозъка на хиляди участници, като същевременно са измерили нивата на витамин C в кръвта им.

Резултатите показват ясна и правопропорционална зависимост: хората с по-ниски нива на витамин C съответно имат по-малък обем сиво вещество в сравнение с тези, които поддържат оптимални нива на нутриента.

Загубата на структурна маса е особено забележима в региони от мозъка, които са най-уязвими към процесите на стареене и деменция.

Защо витамин C е толкова важен за мозъка?

Мозъкът е един от органите с най-висока консумация на кислород и метаболитна активност в човешкото тяло, което го прави изключително уязвим към т.нар. оксидативен стрес — увреждане на клетките от свободните радикали.

Витамин C действа като мощен антиоксидант в централната нервна система, който:

  • Защитава невроните от увреждания и преждевременно стареене.
  • Подпомага синтеза на невропредаватели (като допамин и серотонин), регулиращи настроението и когнитивните функции.
  • Поддържа здравето на кръвоносните съдове в мозъка и оказва влияние върху правилното кръвоснабдяване.
  • При липса на достатъчно антиоксидантна защита оксидативният стрес може постепенно да увреди клетъчните структури, което с течение на времето води до намаляване на плътността на сивото вещество.

Как да предпазим мозъка си?

Тъй като човешкото тяло не може само да произвежда или да синтезира витамин C, той трябва да бъде набавян ежедневно чрез храната.

Експертите съветват да включваме в менюто си богати на витамина храни като цитрусови плодове, шипки, киви, чушки, ягоди, брокли и спанак. За разлика от хранителните добавки, естествените източници осигуряват и редица други полезни флавоноиди, които подпомагат усвояването му от организма.

Източник: Newsweek    
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