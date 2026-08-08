Свят

ООН предупреди за опасност от нов широкомащабен конфликт в Близкия изток

Специалният пратеник за Йемен Ханс Грундберг заяви, че рискът от ескалация в страната е най-високият от примирието през 2022 г.

Василена Василева Василена Василева

8 август 2026, 09:26
ООН предупреди за опасност от нов широкомащабен конфликт в Близкия изток
Източник: iStock Photos

Й емен е изправен пред сериозна опасност от нов широкомащабен конфликт, предупреди специалният пратеник на ООН за страната Ханс Грундберг, цитиран от ДПА.

„Йемен днес е изправен пред нарастваща опасност от нов широкомащабен конфликт, като вероятността за това е по-голяма от когато и да било след договарянето с посредничеството на САЩ на примирието през април 2022 година“, написа Грундберг в социалната мрежа X.

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По думите му последните събития показват, че постигнатото през последните години относително успокояване на обстановката може бързо да бъде поставено под въпрос.

  • Нови атаки на хутите

Грундберг посочи като особено тревожни последните нападения на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути в провинциите Мариб и Хадрамаут.

При сблъсъците са загинали и ранени значителен брой хора, включително цивилни.

Допълнително напрежението е нараснало заради подновените атаки срещу търговското корабоплаване в Червено море и Аденския залив.

Хутите започнаха да атакуват международни търговски кораби през ноември 2023 г., заявявайки, че действията им са свързани с войната между Израел и „Хамас“ и имат за цел да окажат натиск върху Израел. Нападенията принудиха редица големи корабни компании да пренасочат плавателните си съдове около Африка, което увеличи значително времето и разходите за превоз на стоки.

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  • Удари по гражданска инфраструктура

Специалният пратеник на ООН изрази тревога и от ударите по гражданска инфраструктура, включително летища.

Според него ескалацията на насилието в Йемен вече не може да бъде разглеждана изолирано от по-широкото напрежение в Близкия изток.

„Взети заедно, тези действия носят опасността от съсипване на всичко, което беше постигнато с примирието от 2022 година, довело до относително успокояване на ситуацията в Йемен в последните години“, заяви Грундберг.

Той предупреди, че страната рискува да бъде въвлечена още по-дълбоко в регионалната конфронтация, което може да има „опустошителни последици“ за милиони йеменци.

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  • Йемен между войната и дипломацията

Йемен е в продължителен конфликт от 2014 г., когато хутите превзеха столицата Сана и голяма част от северната и западната част на страната. Срещу тях се изправи международно признатото правителство, подкрепяно от коалиция, водена от Саудитска Арабия.

Примирието от 2022 г. доведе до значително намаляване на интензивността на бойните действия, въпреки че формално не сложи край на конфликта.

Впоследствие фронтовите линии до голяма степен останаха замразени, но политическо решение така и не беше постигнато.

Грундберг подчерта, че въпреки тревожната ситуация дипломатическият път все още не е затворен.

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„Оставам убеден, че все още е наличен дипломатически път за разрешаване на проблемите. Той обаче изисква политическа воля, взимане на трудни решения и искрен ангажимент от всички страни по конфликта“, заяви специалният пратеник на ООН.

По думите му предотвратяването на нова мащабна война изисква страните да поставят интересите на йеменския народ над регионалните конфронтации и да се върнат към политическия процес.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА - Иво Тасев    
Йемен Хути Конфликт в Йемен Ескалация Червено море Близък изток ООН Търговско корабоплаване Саудитска Арабия Гражданска война
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