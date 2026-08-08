Важно за пътуващите в София: Временно спират трамвайни линии 12, 15 и 18

Промените влизат в сила от 00:00 часа на 8 август и ще продължат до 00:00 часа на 30 август

С ериозни промени в движението на обществения транспорт в София започват от днес, 8 август, и ще продължат до 30 август 2026 г. Заради временната организация ще бъдат променени маршрутите на трамваи №10 и №13, а линиите №12, №15 и №18 временно ще бъдат закрити.

На тяхно място ще бъде разкрита временна автобусна линия №А10ТМ, съобщиха от Столичната община.

Промените влизат в сила от 00:00 часа на 8 август и ще продължат до 00:00 часа на 30 август.

Как ще се движи трамвай №10

Трамвайна линия №10 ще се движи между ж.к. „Западен парк“ и Централната жп гара.

От „Западен парк“ трамваите ще следват досегашния си маршрут до кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Витоша“. Оттам ще продължават наляво по бул. „Витоша“, след това наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до Централната жп гара.

След гарата маршрутът продължава наляво по бул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Струга“ и надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, откъдето трамваите се връщат по маршрута към ж.к. „Западен парк“.

Промени и за трамвай №13

Трамвай №13 ще се движи от жп гара „Захарна фабрика“ до кв. „Орландовци“.

След като достигне кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Витоша“, линията ще продължава наляво по бул. „Витоша“, след това по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и надясно по ул. „Козлодуй“.

Оттам трамваите ще продължават по маршрута на линия №18 до кв. „Орландовци“.

Маршрутът ще се изпълнява в двете посоки.

Три трамвайни линии спират временно

За периода на временната организация трамвайни линии №12, №15 и №18 се закриват.

За да бъде осигурена алтернативна връзка за пътниците, Столичната община разкрива временна автобусна линия №А10ТМ.

Откъде ще минава автобус №А10ТМ

Временната линия ще свързва метростанция „Витоша“ с метростанция „Стадион Васил Левски“.

Автобусите ще тръгват от спирка №0910 „Метростанция Витоша“ и ще се движат по бул. „Черни връх“, бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Йосиф Петров“, ул. „Митрополит Кирил Видински“, бул. „Драган Цанков“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

След това автобусите ще продължават по бул. „Черни връх“, бул. „Свети Наум“ и бул. „Джеймс Баучер“, преди да се върнат към метростанция „Витоша“.

Къде ще спират автобусите

Автобусите от временната линия ще спират:

на началната спирка №0910 „Метростанция Витоша“;

на съществуващите трамвайни и автобусни спирки по бул. „Черни връх“ и бул. „Джеймс Баучер“;

на временна спирка на ул. „Митрополит Кирил Видински“ при кръстовището с ул. „Борова гора“;

на временна спирка на бул. „Драган Цанков“ при Българското национално радио;

на спирка №1914 „Ул. Граф Игнатиев“ на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

На последната спирка пътниците ще могат да направят връзка с автобусни линии №72, №76, №94, №204, №304 и №604.

Защо се налагат промените

Промените са свързани с ремонтни дейности по трамвайната инфраструктура в София.

През юни кметът на София Васил Терзиев обяви началото на реконструкцията на над 50-годишното трамвайно трасе по бул. „Княгиня Мария Луиза“.

Очаква се обновяването да подобри състоянието на трасето и качеството на пътуването с трамвай между северните и централните райони на столицата.

Столичната община призовава пътниците да се съобразят с временната организация и да проверяват актуалните маршрути и връзки при планиране на пътуванията си в периода до 30 август.