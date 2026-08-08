Министърът на земеделието: Африканската чума по свинете не е опасна за хората

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М инистърът на земеделието и храните Пламен Абровски коментира на брифинг ситуацията с африканска чума по свинете във Варненско. "В момента ситуацията е овладяна, колегите работят, африканската чума по свинете е опасна, няма лек. Има я в България от доста години, в ловните стопанства проверихме и нямa", каза той.

"Африканската чума по свинете не е опасна за хората, а само за дивите свине и питомните свине, по отношение на мерките - прави се санитарен кордон около огнището, където са установени, засилват се мерките за биосигурност", обясни Абровски, цитиран от DarikNews.bg

Откриха огнище на африканска чума по свинете във Варненско

В петък стана ясно, че Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е констатирала огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) в землището на село Гроздьово във Варненско, съобщиха от агенцията.

В стопанството се отглеждат 42 свине. Стопанинът сам е подал сигнал за повишена смъртност и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Веднага са предприети действия, взети са проби за изследване, резултатът от които е положителен за болестта АЧС.

Стопанството е специализирано за отглеждане на източнобалканска свиня, намира се в гора, в непосредствена близост до ловно стопанство, в което през последните няколко години са констатирани случаи на АЧС.

Министърът ще участва в откриването на сезона за лов на прелетен дивеч - пъдпъдък, гургулица и други. То ще се състои днес в землището на село Поцърненци, община Радомир, съобщиха от ресорното министерство.