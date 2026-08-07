Евро 2026 остава без големи звезди на Руската гимнастика, Хърватия им отказа визи

Е вропейското първенство по спортна гимнастика ще се проведе без част от най-големите звезди на руския национален отбор, които не получиха визи за Хърватия, където започва шампионатът, а това поставя под сериозна въпросителна участието на Русия в битката за олимпийските квоти.

Първият сигнал, че руснаците ще срещнат трудности, се появи още в края на юли. Тогава хърватските власти обявиха, че по време на първенството няма да бъдат допускани руското знаме, химнът и каквито и да било национални символи.

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Това решение дойде въпреки факта, че Международната федерация по гимнастика и Европейската гимнастика вече са възстановили напълно правата на руските състезатели.

От Европейската гимнастика обясниха, че по решение на хърватското правителство спортистите от Русия и Беларус могат да участват единствено като неутрални състезатели. Съгласно временния регламент, приет на извънредното Общо събрание на 28 юли, използването на национални знамена, химни, символика и всякакви държавни отличителни знаци е напълно забранено. Организацията допълни, че уважава позицията на домакините и ще съгласува техническите детайли с Международната федерация.

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Тогава ситуацията беше обяснена с факта, че домакинството е било предоставено на Хърватия още когато руските гимнастички имаха право да участват единствено като неутрални спортисти.

Сред спортистите с отказани визи са олимпийските шампионки Ангелина Мелникова и Виктория Листунова, както и Анна Калмикова, Лейла Василева, Алексей Усачов, Сергей Найдин и Евгений Кисел. Засегнати са още треньорът Юлий Куксенков и лекарят Сергей Гулевски.

Официалното обяснение гласи, че не са били представени достатъчно основания относно целта и условията на планирания престой.

От Федерацията по гимнастика на Русия обаче определиха този мотив като необоснован. Според тях всички документи са били подадени едновременно и при еднакви условия – от общо 65 души визи са получили 56, а деветима са получили отказ.

Няма и време за нови заявления за визи, тъй като шампионатът започва на 13 август.

Любопитното е, че Ангелина Мелникова безпроблемно е участвала на други международни турнири, включително на миналогодишното световно първенство, където спечели два златни медала.

За Виктория Листунова това е втори подобен случай. Преди година тя не получи неутрален статут. По думите ѝ причината е поздравителна публикация за 9 май в социалните мрежи, макар че според руски медии е възможно решението да е свързано с участието ѝ в митинг-концерт на стадион „Лужники“ през 2022 година.

Липсата на водещите състезатели почти сигурно ще се отрази върху представянето на Русия както в индивидуалните, така и в отборните дисциплини.

Европейското първенство има и допълнително значение, тъй като служи като квалификация за следващото световно първенство, където ще бъдат разпределени отборните квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

От руската федерация вече са сезирали Международната федерация, като определиха отказа на визи като фактическо лишаване на водещите им състезателки от възможността да участват в квалификационен турнир. Според организацията подобна практика създава опасен прецедент, при който административни решения могат пряко да влияят върху състава на участниците и върху квалификационния процес.

Въпреки това надеждите за промяна изглеждат минимални, тъй като Международната федерация по гимнастика няма правомощия да влияе върху визовата политика на отделните държави.

Допълнително притеснение за Русия буди и фактът, че световното първенство през октомври 2026 година ще се проведе в Нидерландия, където също не е изключено да възникнат подобни проблеми. Единствената добра новина за руския тим е, че шампионатът на планетата през 2027 година ще бъде организиран в Китай.