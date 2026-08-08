САЩ очакват сделка за Ормузкия проток, готови са да вдигнат блокадата на Иран

С ъединените щати очакват в близко време да бъде постигнато споразумение между Иран и Оман, което да позволи възстановяването на нормалното търговско корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. Това съобщи високопоставен американски представител, цитиран от Reuters.

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По думите му Вашингтон ще вдигне блокадата на иранските пристанища веднага след като бъде обявена договореност, гарантираща възобновяването на търговското корабоплаване през протока без препятствия.

„Има напредък между Оман и Иран по въпроса за протока и очакваме сделка скоро“, е заявил американският представител пред Reuters.

Той е подчертал, че действията на САЩ ще останат обвързани с изпълнението на поетите от Иран ангажименти.

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Ормузкият проток – ключов за световната енергетика

Преди началото на войната между САЩ и Иран през Ормузкия проток са преминавали приблизително един от всеки пет барела петрол, потребявани в света.

Стратегическият воден път между Иран и Оман е един от най-важните енергийни коридори в света. Прекъсването на корабоплаването през него доведе до сериозни сътресения на международните енергийни пазари, като цените на горивата рязко се повишиха и допълнително засилиха инфлационния натиск.

Според Reuters Иран е използвал военните действия, за да въведе такси за петролните танкери, а някои кораби, опитали да преминат през протока без разрешение, са били подложени на обстрел. От началото на конфликта 15 плавателни съда на Abu Dhabi National Oil Company са били атакувани при преминаване през Ормуз, като при нападенията е загинал един член на екипаж, а 20 са били ранени.

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Сделката може да бъде ключова за прекратяването на войната

Американският представител определя договореността между Иран и Оман като важна част от по-широко споразумение за прекратяване на конфликта.

През последните седмици администрацията на президента Доналд Тръмп неколкократно е давала сигнали, че може да бъде постигнато споразумение за отварянето на протока. Иран обаче отрича да води подобни преговори.

Последното развитие засега не дава гаранции, че евентуалната договореност ще бъде дългосрочна.

Вашингтон и Техеран не са провеждали преки разговори на високо равнище след срещата между американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и ирански представители в Швейцария през юни. Тогава беше постигнато краткотрайно споразумение за условията за възобновяване на петролните доставки през Ормузкия проток, което доведе и до прекратяване на огъня.

Военните действия по-късно бяха възобновени, а от 29 юли насам американското Централно командване не е съобщавало за нови удари срещу Иран.

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Саудитска Арабия, Турция и Пакистан със съюз за взаимна защита

На фона на напрежението в региона Саудитска Арабия, Турция и Пакистан подписаха в петък споразумение за взаимна отбрана.

Пактът беше сключен в Мека и предвижда въоръжено нападение срещу една от трите държави да бъде разглеждано като нападение срещу всички.

Трите страни са съюзници на САЩ и са с преобладаващо сунитско население. Според официалните им изявления целта на споразумението е да засили колективното възпиране и отбранителните способности на страните.

Турция подчерта, че пактът не е насочен срещу конкретна държава и има изцяло отбранителен характер. Подписването му обаче идва на фона на силно изострените отношения с Иран, където мнозинството от населението е шиитско.

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Иранският президент защити преговорите

Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан защити дипломатическите усилия за намиране на изход от конфликта.

В интервю за иранската държавна телевизия той се противопостави на твърдолинейните кръгове, които са против преговорите със САЩ, и заяви, че повечето висши военни командири подкрепят разговорите за постигане на споразумение.

Пезешкиан посочи, че ако правата на Иран могат да бъдат защитени чрез диалог, страната трябва да използва този път.

В същото време анализатори посочват, че разногласията между цивилното ръководство на Иран и други центрове на властта, включително върховния лидер и Корпуса на гвардейците на ислямската революция, могат да усложнят усилията за постигане на траен мир.

Развитието около Ормузкия проток се следи внимателно от международните пазари, тъй като евентуалното възстановяване на нормалното корабоплаване би могло да намали натиска върху цените на петрола и горивата и да облекчи проблемите с глобалните доставки.