Обгорели банкноти върху тялото на бизнесмена в Банкя

О бгорели банкноти на стойност над 50 000 евро са били открити върху тялото на убития бизнесмен Владимир Янков, съобщава „24 часа“. В дома му в Банкя разследващите са намерили още инвестиционно злато и колекция от скъпи часовници, които не са били отнети, което поставя под съмнение версията, че мотивът за престъплението е грабеж.

Част от парите са били обгорели от пожара, а някои от златните кюлчета са се деформирали от високата температура. Първоначално огнеборците предположили, че банкнотите са паднали от тайник в окачения таван, но при последвалия оглед полицаите открили и отворен сейф, в който също имало пари и инвестиционно злато.

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Според разследването двама мъже са причакали Янков в дома му вечерта на 25 юли. Камери в района са заснели двама души с тъмни дрехи и качулки, като се проверява дали единият е пренесъл бензина, използван за подпалването на къщата.

Аутопсията е установила, че бизнесменът е бил пребит преди смъртта му. Разследващите допускат, че нападателите са го измъчвали, за да получат информация къде държи парите и ценностите си. След убийството те са направили опит да заличат следите си с белина, а след това са полели тялото и части от къщата с бензин и са предизвикали пожар.

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Разследващите все още не са установили категоричен мотив за убийството. Фактът, че значителни суми пари, инвестиционно злато и ценности са останали в имота, е една от причините случаят засега да не се разглежда като грабеж, придружен с убийство.