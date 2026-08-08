Свят

Хеликоптер за гасене на пожари се разби в САЩ

Тежката машина е участвала в борбата с огнената стихия в Юта. При друг пожар в Орегон загина 47-годишен водач на булдозер

Василена Василева Василена Василева

8 август 2026, 07:51
Хеликоптер за гасене на пожари се разби в САЩ
Източник: AP/БТА

Т ежкотоварен хеликоптер, участващ в борбата с горските пожари в американския щат Юта, се разби. Засега няма информация какво е състоянието на двамата души, които са били на борда, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), цитирана от "Асошиейтед прес".

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Инцидентът е станал край град Ричфийлд, в окръг Севиър. Катастрофиралата машина е хеликоптер Sikorsky S-64, специално предназначен за тежки товарни операции и широко използван за гасене на големи горски пожари.

От местната шерифска служба засега не са предоставили допълнителна информация за случилото се, нито за съдбата на хората на борда.

  • Хеликоптерът участвал в мащабна операция

Машината е била един от седемте хеликоптера, изпратени да помагат при потушаването на пожар, предизвикан от мълния на 27 юли в централната част на Юта.

Огнената стихия вече е обхванала около 427 квадратни километра. По данни на властите приблизително 19% от пожара е овладян.

Тежките условия, високите температури, силният вятър и пресеченият терен често превръщат борбата с горските пожари в изключително опасна операция. Хеликоптерите играят ключова роля, тъй като могат да достигат до труднодостъпни райони и да изливат големи количества вода или противопожарни смеси върху огнищата.

Причината за катастрофата все още не е известна.

Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) и FAA ще разследват инцидента. Достъпът до мястото на катастрофата обаче може да бъде затруднен, ако пожарът продължава да се разпространява в района.

Предстои разследващите да установят дали причината е техническа неизправност, метеорологичните условия, грешка при управлението или комбинация от фактори.

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  • Загина и водач на булдозер в Орегон

На фона на инцидента в Юта в друг американски щат беше съобщено за смъртен случай по време на борба с пожар.

47-годишният Джейсън Инсайн е загинал, докато е управлявал булдозер, използван за изграждане на просеки и ограничаване на разпространението на огъня в Орегон.

Инцидентът е станал при пожар в района на Райтс Спринг. Според местната шерифска служба огънят се е разраснал „неочаквано бързо“, което е поставило в опасност работещите на терен.

Въпреки усилията на пожарникарите и екипите, участващи в изграждането на противопожарни линии, Инсайн е бил застигнат от пламъците.

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Смъртта му подчертава рисковете, пред които са изправени не само пожарникарите, но и всички служители и доброволци, които участват в операциите срещу големите горски пожари в САЩ.

През летните месеци западните щати на страната редовно са засегнати от мащабни пожари, подпомагани от сухото време, високите температури и силните ветрове. Огънят често се разпространява за кратко време на големи площи, което затруднява както евакуациите, така и работата на пожарникарите и въздушната техника.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: Иво Тасев, БТА    
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