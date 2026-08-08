Маймуна нападна и рани 17 души в Индонезия

Местните власти са призовали жителите да бъдат внимателни и да избягват приближаване до дивите макаци

И ндонезийските власти заловиха дива маймуна, която е заподозряна за серия нападения над хора в продължение на няколко седмици в провинция Риау. Най-малко 17 души, сред които деца и възрастни жители, са били ранени, съобщават местни медии.

Животното е било заловено в град Тембилахан, в регентство Индрагири Хилир, след специална операция, в която са участвали полицаи, военнослужещи, пожарникари и служители на службите за опазване на дивата природа.

17 injured in Riau after wild monkey attacks in residential areas https://t.co/20UeHhZqxh — The Straits Times (@straits_times) August 7, 2026

Екипът е поставил няколко капана на места, за които се предполага, че маймуната е използвала като укрития. Според индонезийската медия JPNN животното в крайна сметка е попаднало в един от тях.

Нападенията продължили седмици

Началникът на полицията в Индрагири Хилир Дони Еко Листианто съобщи, че Агенцията за опазване на природните ресурси на Риау е поставила три капана в района.

Властите смятат, че заловеният макак е животното, отговорно за нападенията, започнали на 25 юли.

По данни на „Джакарта пост“ до 6 август най-малко 17 души са били нападнати. Случаите са регистрирани, след като група явански макаци се е появила в района на Тембилахан.

Предполага се, че именно голям възрастен мъжки екземпляр е извършил нападенията. Той е бил забелязван по улиците, пред домовете на местни жители и дори в някои жилища.

Някои от атаките са били особено агресивни. Част от пострадалите са получили дълбоки рани и са се нуждаели от медицинска помощ, включително поставяне на шевове.

Училищата преминаха на дистанционно обучение

Заради опасността за местните жители и особено за децата властите са предприели извънредни мерки.

Училищата в целия район Тембилахан са били прехвърлени временно на дистанционно обучение за три дни, считано от 5 август. Решението е било взето като превантивна мярка, докато продължава издирването на агресивното животно.

Местните власти са призовали жителите да бъдат внимателни и да избягват приближаване до дивите макаци.

Жертвите дали сходни описания

Според JPNN заловеното животно съответства на описанията, дадени от пострадалите и свидетелите.

Сред отличителните характеристики са големият размер, агресивното поведение и специфичен белег по лицето на макака. Именно тези подробности са помогнали на служителите да преценят, че вероятно са заловили животното, свързано с нападенията.

Предстои експерти да извършат допълнителна оценка на маймуната и да установят какви ще бъдат следващите действия спрямо нея.

Случаят отново поставя въпроса за конфликтите между хора и диви животни в райони, където разрастването на населените места води до все по-близък контакт с естествените им местообитания.

Яванските макаци са широко разпространени в Индонезия и са способни да се адаптират към среда, близка до човешките селища. Макар обичайно да избягват хората, животните могат да станат агресивни, особено когато се чувстват застрашени или са привлечени от лесно достъпна храна.

Властите в Тембилахан сега се надяват залавянето на животното да сложи край на серията нападения и да позволи на местните жители и учениците да се върнат към нормалното си ежедневие.