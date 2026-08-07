Съд спря проекта на Тръмп за бална зала в Белия дом

А пелативен съд на САЩ потвърди разпореждането за спиране на строителството на новата бална зала в Белия дом, която е сред ключовите проекти на президента Доналд Тръмп, предаде АФП.

Решението открива пътя към нова съдебна битка във Върховния съд по въпроса за границите на президентските правомощия.

Тръмп предизвика буря със строежа на бална зала в Белия дом

Съдът, който досега позволяваше строителните дейности да продължат, докато разглеждаше случая, се съгласи с по-нисшата инстанция, че толкова мащабно преустройство на Белия дом не може да бъде извършено без изричното одобрение на Конгреса. Влизането в сила на решението беше отложено с две седмици, за да може Тръмп да поиска намесата на Върховния съд.

Самият той определи решението като „политически мотивирано и незаконно“ и заяви, че незабавно ще го обжалва. Той отново подчерта, че проектът е въпрос на националната сигурност, тъй като освен бална зала включва и подземен военен бункер и други защитни съоръжения.

Тръмп първоначално обяви, че новата бална зала е необходима за провеждането на държавни вечери и официални приеми, тъй като Белият дом не разполага с достатъчно голямо пространство за подобни събития. Строителството започна миналата година със събарянето на историческото Източно крило на сградата.

Според медийни публикации проектът може да струва до 600 милиона долара. Макар Тръмп да твърди, че строежът ще бъде финансиран с частни средства, през юни се появиха информации, че за него се използва и значително публично финансиране. Първоначално Белият дом оценяваше стойността му на 200 милиона долара, а впоследствие прогнозата беше увеличена до 400 милиона долара.

Голяма драма за Тръмп, съдия блокира балната му зала в Белия дом

Балната зала е един от няколкото мащабни проекта, чрез които Тръмп възнамерява да остави своя отпечатък върху Вашингтон преди края на мандата си през 2029 г. Сред останалите инициативи са реконструкция на отразителния басейн пред Мемориала на Линкълн, обновяване на паркове и изграждане на гигантска арка. Някои от тези проекти също са обект на съдебни спорове, но именно казусът с балната зала се очаква да бъде първият, който ще достигне до Върховния съд.