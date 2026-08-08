Нов среднощен руски обстрел срещу Киев, има жертви, сред които и дете

Н ай-малко четирима души са ранени при руските въздушни удари по Киев тази нощ, съобщи Киевската градска военна администрация, цитирана от „Укринформ“.

„Към 5:45 ч. четирима души са ранени в резултат на вражеската атака“, съобщиха украинските власти.

Спасителни екипи и други служби продължават работа по отстраняване на последиците от нощния обстрел. При атаката са нанесени щети на различни места в столицата, а на места са избухнали пожари.

Около 10 експлозии в Киев

През нощта в украинската столица са отекнали около 10 мощни експлозии след предупреждение за руска атака с балистични ракети.

Киевската военна администрация призова жителите да се укрият заради въздушната тревога и опасността от ракетни удари.

Според украински медии атаката е била извършена с балистични оръжия, като взривове са били чути в различни части на града.

Трима загинали в района на Бровари

Отделно от случилото се в Киев, трима души са загинали при руска атака в района на Бровари, североизточно от столицата. Сред жертвите има и дете.

По данни на украинските власти още трима души са ранени, като сред тях също има дете.

Началникът на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко съобщи за щети на три места в Бровари. Падащи отломки са повредили сгради, включително жилищни.

Точният вид на използваните при атаката оръжия не беше уточнен в първоначалните съобщения.

Продължава работата на спасителните екипи

Украинските власти съобщиха, че аварийните и спасителните служби работят на засегнатите места. Те извършват проверки на повредените сгради и отстраняват последствията от ударите.

Атаките срещу Киев и околните райони са част от продължаващите руски въздушни удари срещу Украйна, при които Москва редовно използва комбинация от дронове и ракети.

Украинският президент Володимир Зеленски от месеци призовава западните съюзници да ускорят доставките на системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях. Според Киев именно недостигът на прехващачи затруднява защитата на страната от балистични ракети.

Развитието на ситуацията продължава да се следи, като броят на пострадалите и размерът на материалните щети могат да бъдат актуализирани от украинските власти.