Кола падна в езерото Вая край Бургас, има жертви

В Бургас 6-ма мигранти загинаха, след като колата им се преобърна на брега на езерото Вая, след продължително преследване от гранична полиция. Шофьорът на автомобила – румънски гражданин е оцелял. Той е задържан от полицията и в момента се разпитва. 3-ма от мигрантите са ранени и са откарани в областната болница, предава БНР.

Загинал и 6 ранени при гонка с мигранти в Бургаско

Преследването на автомобила с мигранти от джип на гранична полиция е започнало след град Китен. Колата с мигранти се е отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен. След като стигнала до входа на Бургас, там където се намира контролно-пропускателния пункт в местността "Пода", колата блъснала друг автомобил, изместила го от пътя и влязла в града. Преследването продължило по булевард "Тодор Александров".

След гонка: Полицията залови мигранти край Бургас

Преди моста "Владимир Павлов", с лента за принудително спиране поставена от полицейски автомобил, колата с мигранти се преобърнала в езерото Вая.

Екшън в Бургас: Издирват с кучета мигранти в тръстиките на езерото Вая

От 9-мата мигранти в колата 6-ма са загинали на място. 3-ма са транспортирани в болница, а шофьорът е задържан за разпит.