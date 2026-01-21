Битката за „трона“ на Ердоган: Подготвя ли президентът на Турция сина си за свой наследник?

В Турция вече тече битката за това кой да наследи поста на сегашния турски президент. Кой ще седне на трона на Ердоган, пита авторитетното британско издание "Икономист" и представя някои от възможните кандидати, съобщи Deutsche Welle.

Серия от публични изяви и присъствието му редом с турския президент на срещи с чуждестранни лидери подхраниха спекулациите, че най-малкият син на Ердоган - Билал се подготвя за негов политически наследник. Макар да не заема публична длъжност, той все по-уверено стъпва на политическата сцена, пише „Икономист“.

Билал Ердоган е в управителните съвети на редица проправителствени фондации и стана едно от лицата на Световните номадски игри - турския вариант на Олимпийските игри. Освен това той е прегърнал палестинската кауза: миналия месец той взе за повод войната в Газа като аргумент за това, че на баща му трябва да се даде повече власт: „Ако бяхме направили по-силен нашия президент, Израел нямаше да може да извърши този геноцид“, заяви тогава Билал Ердоган.

Поправки в конституцията за нова мандат?

Трудно е обаче да си представим какви нови правомощия би могъл да придобие президентът Ердоган, след като вече е премахнал повечето ограничения върху президентската си власт, коментира по този повод престижното британско издание. То припомня и това, че Ердоган, който от 2003 г. е неизменно в управлението на страната - първо като министър-председател, а след това и като президент – няма право на още един мандат след сегашния, който изтича през 2028 г. Но ако бъде променена конституцията или се проведат предсрочни избори, това може да му осигури още пет години на власт, пояснява „Икономист“.

За да прокара нужните поправки в конституцията, Ердоган ще се нуждае от гласовете на поне 400 от общо 600-те депутати в турския Меджлис, с каквато подкрепа обаче той не разполага. Той би могъл да събере 360 гласа, за да инициира референдум по въпроса, но има опасност да се провали при допитването. Много по-вероятно е той да поиска от парламента провеждането на предсрочни избори - вероятно в края на 2027 година, се казва още в публикацията.

Здравословното състояние на Ердоган е държавна тайна. Но на 71 години той видимо е загубил част от силите си. Ако реши да не се кандидатира, се очаква да посочи заместник, който да се кандидатира от името на неговата Партия на справедливостта и развитието (ПСР). Тъй като той отдавна е превърнал ПСР в орган за одобрение на личните му решения, едва ли може да се очаква някаква съпротива от нейна страна, пише „Икономист“.

Поне четирима кандидати за поста на Ердоган

Публично политиците от ПСР не си позволяват да мислят за бъдеще без Ердоган начело. „Няма план Б“, казва високопоставен член на партията. Зад кулисите обаче се води борба за благоволението на Ердоган. Смята се, че четирима души имат най-големи шансове да наследят Реджеп Ердоган политически: Селчук Байрактар, президентският зет и архитект на успешната програма за дронове на Турция; бившият министър на вътрешните работи Сюлейман Сойлу; министърът на външните работи Хакан Фидан и Билал Ердоган. В проучване, проведено през декември 2025 г., 33,4% от турците са дали предпочитанията си на Хакан Фидан за лидерския пост в Партията на справедливостта и развитието. Билал се класира трети с 14,2% - пред Байрактар (12,9%), но зад Сойлу (32,5%).

Самият Билал Ердоган отрича да има политически амбиции, пише по същата тема германският "Франкфуртер Рундшау". Изданието цитира негово изказване от миналата година, направено в Санкт Петербург, според което Билал предпочита „да остане в неправителствения сектор, да работи с гражданското общество и да вдъхновява младите хора да поемат отговорност за нещата, които са им наистина важни".

Най-опитният е Хакан Фидан

От четиримата, спрягани за наследник на Ердоган, с най-голям опит е Хакан Фидан, пише още по темата "Икономист" и припомня, че повече от 10 години той е ръководил турската разузнавателна служба, преди да стане външен министър. Спекулациите около амбициите му се засилиха миналата есен, след като Фидан разкри, че производството на турския изтребител, един от най-големите успехи на процъфтяващия отбранителен сектор на страната, се забавя, тъй като американският Конгрес е отказал да издаде лиценз за износ на двигателите. Всичко това стана ясно броени дни след срещата на Ердоган с Доналд Тръмп в Белия дом, която и двамата лидери определиха като успех. Това показа, че Хакан Фидан може да развали празненството на шефа си, пише още британското издание.

Спечелването на още един мандат може да се окаже трудна задача за Ердоган – независимо от това, че основният му опонент - кметът на Истанбул Екрем Имамоглу е зад решетките по изфабрикувани обвинения, а опозиционната Републиканска народна партия (РНП) е преследвана от прокуратурата. Високите лихвени проценти, новите данъци и съкращенията на бюджетните разходи подкопават популярността на турския президент. Инфлацията остава висока - над 30%, което е неприемливо за повечето турци.

Повечето избиратели не харесват тази идея

В актуалните проучвания президентът Ердоган изостава от опонентите си Екрем Имамоглу и Мансур Яваш, кмета на столицата Анкара, който се смята за резервен кандидат на опозицията за президентския пост. Всеки кандидат да наследи поста на сегашния турски президент ще се сблъска със сериозни трудности, особено ако фамилията му е Ердоган, коментира „Икономист“.

Повечето избиратели на ПСР в Турция не харесват идеята за правителство, което да функционира като семейна фирма, казва турската политоложка Седа Демиралп. А университетският преподавател Бурак Билгехан Йозпек казва: “Ердоган е автократ, но има демократична легитимност, каквато Билал Ердоган няма“.

Демокрацията в Турция е в лошо състояние. Но бъдещата династия на Ердоган изобщо не е гарантирана, коментира още британският „Икономист“.