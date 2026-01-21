Протест срещу варовикова кариера блокира пътя София-Варна край Велико Търново

П ротест срещу инвестиционно намерение за варовикова кариера край великотърновското село Балван събра десетки хора пред регионалната екоинспекция в сряда сутрин.

Протестът блокира за кратко пътя София – Варна на изхода за Велико Търново, предаде NOVA.

Източник: NOVA

Предстои експертен съвет да вземе решение дали проектът да бъде допуснат.

Според гражданските организации това инвестиционно намерение представлява сериозна индустриална заплаха за здравето на хората, околната среда и бъдещето на общината, с потенциално въздействие, многократно по-опасно от вече съществуващи замърсители в региона.