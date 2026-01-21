България

Протест срещу варовикова кариера блокира пътя София-Варна край Велико Търново

Предстои експертен съвет да вземе решение дали проектът да бъде допуснат

21 януари 2026, 10:08
П ротест срещу инвестиционно намерение за варовикова кариера край великотърновското село Балван събра десетки хора пред регионалната екоинспекция в сряда сутрин.

Протестът блокира за кратко пътя София – Варна на изхода за Велико Търново, предаде NOVA.

Предстои експертен съвет да вземе решение дали проектът да бъде допуснат.

Според гражданските организации това инвестиционно намерение представлява сериозна индустриална заплаха за здравето на хората, околната среда и бъдещето на общината, с потенциално въздействие, многократно по-опасно от вече съществуващи замърсители в региона.

протест кариера Велико Търново
