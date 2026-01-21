"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев. От политическата сила вчера изпратиха сигнал до Районната прокуратура в Гоце Делчев, Окръжната прокуратура в Благоевград, главния прокурор, министъра на вътрешните работи в оставка и председателя на Народното събрание във връзка с извършено посегателство спрямо инж. Станислав Жулев – член и официален координатор на партията за Гоце Делчев.

"Величие" съобщи за побой: Ще те убием. Да го удавим в канала!

От парламентарната трибуна председателят на парламентарната група "Величие" и лидер на партията Ивелин Михайлов от името на политическата сила за поред път изрази възмущение от подмяната на Конституцията и смяната на нейното основно предназначение, предаде БТА.

"България е република, в която основната цел е да се осигури на гражданите добър честен живот, но в действителност имаме политическа система, която работи синхронизирано в съвсем друга посока", посочи той.

"Живеем в една тоталитарна държава, в която всеки, който е неудобен, бива мачкан, пребиван, дори убиван. Последният случай е от вчера и е с един човек, който идва от центъра на Европа, където Бойко Борисов твърди, че са ни завели", изтъкна лидерът на "Величие".

"Този човек - Станислав Жулев, работи в швейцарска компания, върнал се е у нас и е решил да живее в малко населено място – Гоце Делчев. Той е и координатор на "Величие" там, видял е как една тръба излиза в канал, който се ползва от всички в рекичка, пуснал е видео в интернет. След като отива да провери какво се случва и е нападнат от собствениците на този отходен канал, но е пребит от собствениците на канала, получил е смъртни заплахи за него и семейството му", обясни Ивелин Михайлов.

"Пострадалият отива в полицията, но тя не реагира. Ще кажете, че Гоце Делчев е община на БСП, аз прегледах резултатите от последните избори - 47% от гласовете са били за ГЕРБ и ДПС, едва 8 са за БСП", твърди той.

По думите на Михайлов, след като се намесват от "Величие", нападателят е вкарван в полицията, но за да го спасят от народния гняв, а не да бъде задържан.

Лидерът на "Величие": Заплашиха ме с убийство във Facebook

Самият Ивелин Михайлов разказа, че е получавал много заплахи, има посегателства и срещу офиси на партията.

"Подайте сигнали за всичко това, което описвате", посъветва го председателят на парламента Рая Назарян.

"Имаме човек с юридическо образование за председателят на НС , който ме съветва да подам сигнали до невалидния главен прокурор", коментира лидерът на "Величие".

Той пусна запис, в който, по думите му, се чува "как председател на парламентарна партия в предаване на живо обявява, че ще бие човек, ще го върже, ще му вземе парите, че го е правил и ще го прави".

Радостин Василев, "Морал, единство, чест" (МЕЧ), обясни на Михайлов, че това, което се казва в записа е метафора.

"За първи и последен път си дошъл тук и не разбираш от метафора, за твоите хора, които ги бият - ако бяха в МЕЧ, нямаше да ги бият с тръби по главата", коментира Василев.

"Колкото по-бързо избягат от теб и измамническата ти структура, толкова по-голям шанс имат за оцеляване", добави той.

Заради изреченото от него Рая Назарян му наложи наказание "забележка" и предупреди, че ако продължава, ще получи и по-тежко наказание.