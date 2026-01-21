България

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

21 януари 2026, 10:36
"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев
Източник: БТА

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев. От политическата сила вчера изпратиха сигнал до Районната прокуратура в Гоце Делчев, Окръжната прокуратура в Благоевград, главния прокурор, министъра на вътрешните работи в оставка и председателя на Народното събрание във връзка с извършено посегателство спрямо инж. Станислав Жулев – член и официален координатор на партията за Гоце Делчев. 

"Величие" съобщи за побой: Ще те убием. Да го удавим в канала!

От парламентарната трибуна председателят на парламентарната група "Величие" и лидер на партията Ивелин Михайлов от името на политическата сила за поред път изрази възмущение от подмяната на Конституцията и смяната на нейното основно предназначение, предаде БТА.

"България е република, в която основната цел е да се осигури на гражданите добър честен живот, но в действителност имаме политическа система, която работи синхронизирано в съвсем друга посока", посочи той.

"Живеем в една тоталитарна държава, в която всеки, който е неудобен, бива мачкан, пребиван, дори убиван. Последният случай е от вчера и е с един човек, който идва от центъра на Европа, където Бойко Борисов твърди, че са ни завели", изтъкна лидерът на "Величие".

"Този човек - Станислав Жулев, работи в швейцарска компания, върнал се е у нас и е решил да живее в малко населено място – Гоце Делчев. Той е и координатор на "Величие" там, видял е как една тръба излиза в канал, който се ползва от всички в рекичка, пуснал е видео в интернет. След като отива да провери какво се случва и е нападнат от собствениците на този отходен канал, но е пребит от собствениците на канала, получил е смъртни заплахи за него и семейството му", обясни Ивелин Михайлов.

"Пострадалият отива в полицията, но тя не реагира. Ще кажете, че Гоце Делчев е община на БСП, аз прегледах резултатите от последните избори -  47% от гласовете са били за ГЕРБ и ДПС, едва 8  са за БСП", твърди той. 

По думите на Михайлов, след като се намесват от "Величие", нападателят е вкарван в полицията, но за да го спасят от народния гняв, а не да бъде задържан.

Лидерът на "Величие": Заплашиха ме с убийство във Facebook

Самият Ивелин Михайлов разказа, че е получавал много заплахи, има посегателства и срещу офиси на партията.

"Подайте сигнали за всичко това, което описвате", посъветва го председателят на парламента Рая Назарян.

"Имаме човек с юридическо образование за председателят на НС , който ме съветва да подам сигнали до невалидния главен прокурор", коментира лидерът на "Величие".

Той пусна запис, в който, по думите му, се чува "как председател на парламентарна партия в предаване на живо обявява, че ще бие човек, ще го върже, ще му вземе парите, че го е правил и ще го прави".

Радостин Василев, "Морал, единство, чест" (МЕЧ), обясни на Михайлов, че това, което се казва в записа е метафора.

"За първи и последен път си дошъл тук и не разбираш от метафора, за твоите хора, които ги бият - ако бяха в МЕЧ, нямаше да ги бият с тръби по главата", коментира Василев.

"Колкото по-бързо избягат от теб и измамническата ти структура, толкова по-голям шанс имат за оцеляване", добави той.

Заради изреченото от него Рая Назарян му наложи наказание "забележка" и предупреди, че ако продължава, ще получи и по-тежко наказание.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Величие Ивелин Михайлов Гоце Делчев побой
Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

25-ата поправка – как Тръмп може да бъде отстранен без импийчмънт

25-ата поправка – как Тръмп може да бъде отстранен без импийчмънт

Тръмп ще

Тръмп ще "изтрие" Иран от лицето на Земята, ако Техеран го убие

Слънчеви очила в Давос - какво крие окото на Еманюел Макрон

Слънчеви очила в Давос - какво крие окото на Еманюел Макрон

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

5 причини защо кучето се взира във вас

5 причини защо кучето се взира във вас

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Кой празнува имен ден днес
Кой празнува имен ден днес

"Тръмп не е добре дошъл тук"
"Тръмп не е добре дошъл тук"

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

<p>Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на&nbsp;Радев след оставката?</p>

Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?

България Преди 11 минути

От абсолютна неприкосновеност до „прозорец на уязвимост“: Кога пада защитата на президента и каква е разликата с депутатския имунитет

<p>Рекордна слънчева буря оцвети небето над България</p>

Геомагнитните бури продължават и днес: Красиви северни сияния над Европа и България

Любопитно Преди 17 минути

Според последните данни геомагнитните бури продължават и днес, макар че активността леко отслабва спрямо пиковия си момент преди два дни

Триумфът на Путин: Русия гледа с насмешка как Гренландия разкъсва НАТО отвътре

Триумфът на Путин: Русия гледа с насмешка как Гренландия разкъсва НАТО отвътре

Свят Преди 35 минути

WSJ: Докато Тръмп чертае нови граници, Москва потрива ръце пред най-големия разкол в историята на Алианса

<p>Парламентът обсъжда дали да се закрие КПК</p>

Парламентът обсъжда дали да се закрие Комисията за противодействие на корупцията

България Преди 43 минути

Законопроектите са внесени съответно от „ДПС – Ново начало“, „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ГЕРБ – СДС

Протест срещу варовикова кариера блокира пътя София-Варна край Велико Търново

Протест срещу варовикова кариера блокира пътя София-Варна край Велико Търново

България Преди 46 минути

Предстои експертен съвет да вземе решение дали проектът да бъде допуснат

Нетаняху прие поканата на Тръмп да се присъедини към „Съвета за мир“

Свят Преди 1 час

Съветът беше създаден с цел да наблюдава възстановяването на Газа след войната

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

Свят Преди 1 час

Чрез забавянето на ратификацията, европейските законодатели дават сигнал за недоволство, докато блокът обсъжда възможни отговори, включително ответни тарифи, ако Вашингтон се придържа към предупрежденията си

21 януари - Ден на родилната помощ и Бабинден по стар стил

21 януари - Ден на родилната помощ и Бабинден по стар стил

България Преди 1 час

От 1951 година 21 януари е обявен за Ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите

ЕС забранява купуване, внос и трансфер на горива от руски нефт

ЕС забранява купуване, внос и трансфер на горива от руски нефт

Свят Преди 1 час

Оператори трябва да представят пред митническите органи доказателства за държавата на произход на суровия нефт

„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс

„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс

България Преди 1 час

"Цели се служебно спечелване на следващите избори и жестока фалшификация на предстоящия вот", заяви Цвета Рангелова

Тръмп: Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела

Тръмп: Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела

Свят Преди 1 час

"Има още милиони барели. Продаваме го на свободния пазар. Сваляме цените на петрола", заяви Тръмп

Циклонът "Хари" потопи Сицилия и Малта

Циклонът "Хари" потопи Сицилия и Малта

Свят Преди 1 час

Транспортът беше сериозно засегнат - полети бяха пренасочени и отменени

Уша и Джей Ди Ванс

Исторически момент: Втората дама на САЩ е бременна

Свят Преди 1 час

Семейство Ванс имат три деца – Юън, Вивек и Мирабел, които често са се присъединявали към тях в пътувания из страната и света

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

България Преди 1 час

Това заяви депутатът Богдан Богданов

<p>Тръмп обяви докъде е готов да стигне, за да придобие Гренландия</p>

Тръмп за Гренландия: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО "много доволни"

Свят Преди 2 часа

Той също така намекна, че усилията му за придобиване на нови територии може да не са приключили

Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Свят Преди 2 часа

В началото на делото през октомври миналата година Ямагами се призна за виновен

Какво да правим, ако кучето ни се натрови
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Зомбори на курс по италианска кухня
Edna.bg

Edna.bg

Парис Хилтън с розов килим на премиерата на документалния си филм. Дойде със съпруга си и двете си деца
Edna.bg

Edna.bg

Тер Стеген изля душата си на сбогуване с Барселона
Gong.bg

Gong.bg

Носител на Купата се върна в Локомотив Пловдив, желан от Левски също тренира
Gong.bg

Gong.bg

На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем
Nova.bg

Nova.bg

Челен сблъсък с кола на Столичната община в центъра на София (ВИДЕО)
Nova.bg

Nova.bg