Графика показва териториите, които САЩ са купували през годините

Тръмп нееднократно повтаря желанието си да придобие Гренландия чрез покупка или чрез установяване на контрол

21 януари 2026, 11:17
Източник: БТА

Г рафика на Newsweek проследява териториалното разширяване на САЩ през годините, докато президентът Доналд Тръмп продължава да настоява за придобиването на Гренландия.

  • Защо това е важно

Гренландия обаче официално е част от територията на държава член на НАТО - Дания, и разполага с широка автономия и собствено обширно местно управление.

Дания предупреди, че евентуална американска военна инвазия би означавала края на НАТО, в който и двете държави членуват.

  • Какво трябва да знаете
Покупката на Аляска

Покупката на Аляска през 1867 г. сложи край на опита на Русия да установи присъствие по тихоокеанското крайбрежие на Северна Америка и помогна за утвърждаването на САЩ като нарастваща сила в Азиатско-тихоокеанския регион.

Русия изследва и слабо заселва Аляска още от XVIII век, но малобройното население, финансовите затруднения и поражението ѝ в Кримската война отслабват интереса към задържането на територията. С надеждата да блокира британското влияние, Русия предлага да продаде Аляска на САЩ, а след Гражданската война държавният секретар Уилям Сюърд се съгласява да я купи за 7,2 милиона долара (около 157,7 милиона долара в днешни пари). Договорът е одобрен през пролетта на 1867 г., а САЩ официално поемат контрола през октомври същата година.

В продължение на десетилетия след това Аляска получава малко федерално внимание и разполага само с елементарно управление, докато през 1884 г. не е създадено гражданско правителство. Макар критиците да осмиват сделката като "Глупостта на Сюърд", златната треска в Юкон през 1896 г. превръща Аляска в ключова врата към Клондайк. Стратегическата ѝ стойност става ясна по време на Втората световна война, а на 3 януари 1959 г. Аляска става щат.
Придобиването на Флорида

След като Великобритания връща Източна и Западна Флорида на Испания през 1783 г., американски заселници се установяват в Западна Флорида. През 1810 г. те вдигат бунт, а президентът Джеймс Мадисън използва въстанието, за да предяви претенции към района между реките Мисисипи и Пердидо, като твърди, че той попада в рамките на покупката на Луизиана от 1803 г., и се възползва от отслабената позиция на Испания по време на нашествието на Наполеон.

Напрежението ескалира, когато генерал Андрю Джаксън завзема испански крепости през 1818 г. по време на кампания срещу семинолите и избягали роби. Макар действията му да предизвикват спорове, държавният секретар Джон Куинси Адамс го защитава.

След това Адамс настоява Испания да възстанови реда в Източна Флорида или да я отстъпи на САЩ. В резултат на това договорът Онис - Адамс от 1819 г. прехвърля Източна Флорида на САЩ, прекратява испанските претенции към Западна Флорида, определя западната граница на покупката на Луизиана и предвижда САЩ да поемат 5 милиона долара по искове срещу Испания, като същевременно признават испанския контрол над Тексас.
Покупката на Луизиана

Покупката на Луизиана е сделката от 1803 г., при която САЩ купуват около 530 милиона акра от Франция за 15 милиона долара (около 430,3 милиона долара в днешни пари). Наполеон си връща територията от Испания, но след военни загуби в Карибите и на фона на надвисваща война с Великобритания внезапно предлага да продаде цяла Луизиана на американските пратеници Джеймс Монро и Робърт Ливингстън.

Заселниците на Запад приветстват придобиването, а президентът Томас Джеферсън - въпреки конституционните си съмнения - го одобрява, утвърждавайки принципа за подразбиращите се федерални правомощия.
Покупката на Гадсдън През 1854 г. САЩ купуват около 29 670 квадратни мили от Мексико, които по-късно стават част от Аризона и Ню Мексико, за 10 милиона долара. Земята осигурява маршрут за южна трансконтинентална железница и цели да облекчи споровете след Мексиканско-американската война.
Анексирането на Тексас

Тексас гласува за анексиране още през 1836 г. след обявяването на независимост от Мексико, но през периода на Републиката нито един договор за анексия между Тексас и САЩ не е ратифициран и от двете страни.

След като опитите за формален договор се провалят, Конгресът на САЩ приема съвместна резолюция през 1845 г., която предлага присъединяване при условия, позволяващи на Тексас да запази публичните си земи и дълга си и да създаде до четири допълнителни щата в бъдеще.

Конвенция в Тексас приема резолюцията, а избирателите я одобряват през октомври 1845 г. Камарата и Сенатът на САЩ приемат конституцията на Тексас чрез съвместна резолюция, подписана от президента през декември 1845 г.
Хавай През 1893 г. група жители и бизнесмени, ориентирани към САЩ, подкрепени от американски морски пехотинци, свалят Хавайското кралство и кралица Лилиуокалани. Конгресът приема Съвместната резолюция за анексиране на Хавайските острови през 1898 г., с което Хавай преминава под контрола на САЩ. Хавай остава територия до 21 август 1959 г., когато е приет като 50‑ия щат.
Територията Орегон

Територията Орегон е един от основните дипломатически въпроси на САЩ в началото на XIX век, като Испания, Великобритания, Русия и САЩ първоначално претендират за региона. Испания отстъпва претенциите си на САЩ през 1819 г., а малко след това САЩ оспорват опита на Русия да даде на свои граждани монопол върху търговията по Тихоокеанското крайбрежие.

САЩ и Великобритания изтъкват претенции въз основа на проучвания и търговски постове, но след като не постигат съгласие за граница, отлагат решението и подновяват отлагането през 1827 г. Границата е окончателно уредена с Договора за Орегон от 1846 г.
  • Какво казват хората

Почетният професор в University College London, Институт за Америките, Айвън Морган заяви:

"Това е лична имотна сделка за Тръмп, начин да остави своя отпечатък в историята и да задоволи суетата си. Геополитическите и икономическите въпроси според мен са вторични. Това е изключително безразсъдна инициатива, която ще разцепи най-важния съюз на САЩ, ключов фактор за поддържането на мира в Западна Европа и Северния Атлантик в продължение на 75 години.

Ако погледнете историята на американския експанзионизъм от 1776 г. насам, той е движен от желанието за вътрешни земи за заселване и за придобиване на тихоокеанско крайбрежие до 1848 г. Аляска беше своеобразно "последно преглъщане" на този процес. Гренландия е напълно различна. Тя говори за тръмпистка амбиция за разширяване на границите на САЩ в нови посоки. Това е нещо, за което той намекна във втората си инаугурационна реч."

Тръмп обяви докъде е готов да стигне, за да придобие Гренландия

В още едно предупреждение за Гренландия Тръмп написа в Truth Social късно в неделя:

"НАТО казва на Дания от 20 години: Трябва да махнете руската заплаха от Гренландия. За съжаление Дания не успя да направи нищо по въпроса. Сега е време и това ще бъде направено!!!"

Източник: Newsweek    
Гренландия Доналд Тръмп Териториално разширяване на САЩ Дания НАТО Покупка на Аляска Американски експанзионизъм Геополитически въпроси Придобиване на територии Руска заплаха
