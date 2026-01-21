Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка

М еган Трейнър и съпругът ѝ Дарил Сабара тайно посрещнаха бебе №3 чрез сурогатна майка.

„18 януари 2026 г.“, написа във вторник, 20 януари, певицата на „Made You Look“ в Instagram, заедно със снимки с новороденото си дете, предаде Page Six.

„Нашето момиченце Майки Муун Трейнър най-накрая дойде на бял свят благодарение на нашата невероятна сурогатна майка-супержена.“

„Винаги ще бъдем благодарни на всички лекари, медицински сестри, екипи, които направиха тази мечта възможна“, добави 32-годишната Трейнър.

„Имахме безкрайни разговори с нашите лекари по време на това приключение и това беше най-безопасният начин да продължим да увеличаваме семейството си.“

„Изключително много сме влюбени в това скъпоценно момиченце“, продължи поп звездата, споделяйки, че синовете ѝ, Райли, на 4 г., и Бари, на 2 г., също са „много развълнувани“.

„Дори те избраха второто ѝ име“, каза Трейнър. „Сега ще се насладим на семейното си време, обичам ви всички 🩷🥹🎀.“

Певицата на „No“ сподели емоционална снимка, на която държи новороденото си.

Друга снимка показва Райли и Бари, които с обожание гледат сестра си.

На трета снимка Трейнър, която плачеше, и 33-годишният Сабара се усмихваха за очарователно селфи с Майки Муун.

Няколко знаменитости поздравиха певицата на „Mother“ за новото попълнение в семейството ѝ, включително Анджела Агилар, която написа: „Честито!! 🩷🩷🩷.“

„ЧЕСТИТО! Добре дошла на света, Майки 🤍💕🌙“, присъедини се Маян Лопес, дъщерята на Джордж Лопес.

Трейнър и звездата от „Деца шпиони“ сключиха брак през декември 2018 г., а поп звездата е споделяла открито за мечтата си да има четири деца.

„Това са мечтите ми“, каза тя пред "People" през 2022 г., малко след като посрещна второто си дете. „На половината път съм.“

По-късно същата година певицата на „All About That Bass“ повтори, че целта ѝ е „да бъде бременна“ през 2023 г.

Междувременно Трейнър наскоро се оттегли от спекулациите, че е замесена в много обсъжданата драма около нейната приятелска група, след като Ашли Тисдейл ги определи като „токсични“.

Певицата използва TikTok по-рано този месец, за да сподели изненадващата си реакция, докато чете за драмата онлайн във видео, съчетано с нейната песен от 2025 г. „Still Don’t Care.“

Меган Елизабет Трейнър (родена на 22 декември 1993 г.) е американска певица, автор на песни и музикален продуцент. Тя придоби известност през 2014 г. с издаването на дебютния си сингъл от голям лейбъл, "All About That Bass", който оглави международните класации и пропагандира позитивно отношение към тялото. Успехът на сингъла доведе до подписването й с Epic Records и издаването на дебютния й албум "Title" през 2015 г., който включваше и други хитови сингли като "Lips Are Movin'" и "Dear Future Husband". Трейнър е известна със своя ретро-поп, ду-уоп и R&B стил. През 2016 г. тя спечели награда Грами за най-добър нов изпълнител. Тя продължава да издава албуми като "Thank You" (2016), "Treat Myself" (2020) и "Takin' It Back" (2022), поддържайки характерния си звук, докато изследва нови теми. Освен собствената си музика, Трейнър е писала песни и за други изпълнители.