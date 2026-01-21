Любопитно

Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка

„Нашето момиченце Майки Муун Трейнър най-накрая дойде на бял свят благодарение на нашата невероятна сурогатна майка-супержена“, сподели певицата

21 януари 2026, 10:21
Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка
Източник: Getty Images

М еган Трейнър и съпругът ѝ Дарил Сабара тайно посрещнаха бебе №3 чрез сурогатна майка.

„18 януари 2026 г.“, написа във вторник, 20 януари, певицата на „Made You Look“ в Instagram, заедно със снимки с новороденото си дете, предаде Page Six.

„Нашето момиченце Майки Муун Трейнър най-накрая дойде на бял свят благодарение на нашата невероятна сурогатна майка-супержена.“

Меган Трейнър роди второто си дете и сподели прекрасното му име

„Винаги ще бъдем благодарни на всички лекари, медицински сестри, екипи, които направиха тази мечта възможна“, добави 32-годишната Трейнър.

„Имахме безкрайни разговори с нашите лекари по време на това приключение и това беше най-безопасният начин да продължим да увеличаваме семейството си.“

„Кой е това?“: Меган Трейнър шокира феновете с напълно нова визия

„Изключително много сме влюбени в това скъпоценно момиченце“, продължи поп звездата, споделяйки, че синовете ѝ, Райли, на 4 г., и Бари, на 2 г., също са „много развълнувани“.

„Дори те избраха второто ѝ име“, каза Трейнър. „Сега ще се насладим на семейното си време, обичам ви всички 🩷🥹🎀.“

Певицата на „No“ сподели емоционална снимка, на която държи новороденото си.

Друга снимка показва Райли и Бари, които с обожание гледат сестра си.

На трета снимка Трейнър, която плачеше, и 33-годишният Сабара се усмихваха за очарователно селфи с Майки Муун.

Няколко знаменитости поздравиха певицата на „Mother“ за новото попълнение в семейството ѝ, включително Анджела Агилар, която написа: „Честито!! 🩷🩷🩷.“

„ЧЕСТИТО! Добре дошла на света, Майки 🤍💕🌙“, присъедини се Маян Лопес, дъщерята на Джордж Лопес.

Трейнър и звездата от „Деца шпиони“ сключиха брак през декември 2018 г., а поп звездата е споделяла открито за мечтата си да има четири деца.

„Това са мечтите ми“, каза тя пред "People" през 2022 г., малко след като посрещна второто си дете. „На половината път съм.“

По-късно същата година певицата на „All About That Bass“ повтори, че целта ѝ е „да бъде бременна“ през 2023 г.

Междувременно Трейнър наскоро се оттегли от спекулациите, че е замесена в много обсъжданата драма около нейната приятелска група, след като Ашли Тисдейл ги определи като „токсични“.

Певицата използва TikTok по-рано този месец, за да сподели изненадващата си реакция, докато чете за драмата онлайн във видео, съчетано с нейната песен от 2025 г. „Still Don’t Care.“

Меган Трейнър

Меган Елизабет Трейнър (родена на 22 декември 1993 г.) е американска певица, автор на песни и музикален продуцент. Тя придоби известност през 2014 г. с издаването на дебютния си сингъл от голям лейбъл, "All About That Bass", който оглави международните класации и пропагандира позитивно отношение към тялото. Успехът на сингъла доведе до подписването й с Epic Records и издаването на дебютния й албум "Title" през 2015 г., който включваше и други хитови сингли като "Lips Are Movin'" и "Dear Future Husband". Трейнър е известна със своя ретро-поп, ду-уоп и R&B стил. През 2016 г. тя спечели награда Грами за най-добър нов изпълнител. Тя продължава да издава албуми като "Thank You" (2016), "Treat Myself" (2020) и "Takin' It Back" (2022), поддържайки характерния си звук, докато изследва нови теми. Освен собствената си музика, Трейнър е писала песни и за други изпълнители.

Източник: Page Six    
Меган Трейнър Дарил Сабара Сурогатна майка Майки Муун Трейнър Бебе момиче Трето дете Семейни новини Поп звезда Майчинство Новородено
Последвайте ни

По темата

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

25-ата поправка – как Тръмп може да бъде отстранен без импийчмънт

25-ата поправка – как Тръмп може да бъде отстранен без импийчмънт

Тръмп ще

Тръмп ще "изтрие" Иран от лицето на Земята, ако Техеран го убие

Слънчеви очила в Давос - какво крие окото на Еманюел Макрон

Слънчеви очила в Давос - какво крие окото на Еманюел Макрон

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

pariteni.bg
10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на&nbsp;Радев след оставката?</p>

Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?

България Преди 11 минути

От абсолютна неприкосновеност до „прозорец на уязвимост“: Кога пада защитата на президента и каква е разликата с депутатския имунитет

<p>Рекордна слънчева буря оцвети небето над България</p>

Геомагнитните бури продължават и днес: Красиви северни сияния над Европа и България

Любопитно Преди 17 минути

Според последните данни геомагнитните бури продължават и днес, макар че активността леко отслабва спрямо пиковия си момент преди два дни

<p>Фермери от ЕС бият тревога заради споразумението с Меркосур</p>

Фермери от ЕС: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие

Свят Преди 23 минути

Български производители също се включиха в протеста в Страсбург

Протест срещу варовикова кариера блокира пътя София-Варна край Велико Търново

Протест срещу варовикова кариера блокира пътя София-Варна край Велико Търново

България Преди 46 минути

Предстои експертен съвет да вземе решение дали проектът да бъде допуснат

Функции за Gemini за Android, които не използваме

Функции за Gemini за Android, които не използваме

Технологии Преди 54 минути

Приложението на Gemini за Android смартфони предлага много възможности. Толкова много, че потребителите дори не знаят всички и не използват функциите пълноценно, за да извлекат максимума от изкуствения интелект и той да е по-полезен в ежедневието

,

Нетаняху прие поканата на Тръмп да се присъедини към „Съвета за мир“

Свят Преди 1 час

Съветът беше създаден с цел да наблюдава възстановяването на Газа след войната

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

Свят Преди 1 час

Чрез забавянето на ратификацията, европейските законодатели дават сигнал за недоволство, докато блокът обсъжда възможни отговори, включително ответни тарифи, ако Вашингтон се придържа към предупрежденията си

21 януари - Ден на родилната помощ и Бабинден по стар стил

21 януари - Ден на родилната помощ и Бабинден по стар стил

България Преди 1 час

От 1951 година 21 януари е обявен за Ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите

ЕС забранява купуване, внос и трансфер на горива от руски нефт

ЕС забранява купуване, внос и трансфер на горива от руски нефт

Свят Преди 1 час

Оператори трябва да представят пред митническите органи доказателства за държавата на произход на суровия нефт

„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс

„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс

България Преди 1 час

"Цели се служебно спечелване на следващите избори и жестока фалшификация на предстоящия вот", заяви Цвета Рангелова

Тръмп: Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела

Тръмп: Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела

Свят Преди 1 час

"Има още милиони барели. Продаваме го на свободния пазар. Сваляме цените на петрола", заяви Тръмп

Циклонът "Хари" потопи Сицилия и Малта

Циклонът "Хари" потопи Сицилия и Малта

Свят Преди 1 час

Транспортът беше сериозно засегнат - полети бяха пренасочени и отменени

Уша и Джей Ди Ванс

Исторически момент: Втората дама на САЩ е бременна

Свят Преди 1 час

Семейство Ванс имат три деца – Юън, Вивек и Мирабел, които често са се присъединявали към тях в пътувания из страната и света

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

България Преди 1 час

Това заяви депутатът Богдан Богданов

<p>Тръмп обяви докъде е готов да стигне, за да придобие Гренландия</p>

Тръмп за Гренландия: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО "много доволни"

Свят Преди 2 часа

Той също така намекна, че усилията му за придобиване на нови територии може да не са приключили

Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Свят Преди 2 часа

В началото на делото през октомври миналата година Ямагами се призна за виновен

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Зомбори на курс по италианска кухня

Edna.bg

Парис Хилтън с розов килим на премиерата на документалния си филм. Дойде със съпруга си и двете си деца

Edna.bg

Тер Стеген изля душата си на сбогуване с Барселона

Gong.bg

Носител на Купата се върна в Локомотив Пловдив, желан от Левски също тренира

Gong.bg

На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем

Nova.bg

Челен сблъсък с кола на Столичната община в центъра на София (ВИДЕО)

Nova.bg