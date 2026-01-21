Гласът, който лекува: Джаз феноменът Грегъри Портър с исторически първи концерт в София

С лед два концерта в Пловдив, джаз и соул артистът Грегъри Портър, удостоен два пъти с „Грами“, ще изнесе първия си концерт в София. Събитието е днес, 21 януари, в зала 1 на НДК, съобщават организаторите от „БГ саунд стейдж“.

Ще звучат някои от най-емблематичните му хитове от албумите Liquid Spirit, Take Me To The Alley, Nat King Cole & Me и Still Rising.

Грегъри Портър е сред най-успешните мъжки джаз вокалисти в света и един от най-продаваните звукозаписни артисти. Отличен е с три платинени и девет златни албума. Има близо 340 000 последователи в Spotify и над 193 милиона гледания във видео платформите. „Гласът ми е дар от Бога и искам да го споделя с хората”, казва той.

Роден е на 4 ноември 1971 г. в Сакраменто, щата Калифорния. Израства заедно с осем братя и сестри, с албумите на Нат Кинг Кол от домашната колекция плочи и пее в църковния хор. Негови вдъхновители са изпълнители като Джо Уилямс, Дони Хатъуей, които дават отражение върху стила му, който с лекота прелива между джаз, соул, ритъм енд блус и госпел и с последните си албуми е безспорно признат за изпълнителя, който донася съвременния джаз до масите. Печели футболна стипендия, която го отвежда в Университета в Сан Диего, но тежка травма го лишава от спортна кариера и дава на света един от най-добрите джаз музиканти.

Когато отива в Ню Йорк, през деня работи в ресторант, а нощем пее в джаз клубове. По-късно участва в бродуейския мюзикъл It Ain't Nothin' But The Blues, а през 2004 г. поставя собствен мюзикъл Nat King Colе & Me, посветен на неговия вдъхновител, където изиграва своето алтерего. Още първите му два самостоятелни албума Water от 2010 и Be Good от 2012 г. получават „Грами“ номинации за албум и за най-добро R&B парче, за да достигне до днешното признание на най-успешен мъжки джаз вокал в света.

Следват Liquid Spirit и Take Me To The Alley, от които са някои най-известните пиеси на музиканта – заглавното парче Liquid Spirit (станало популярно и в много клубни ремикс версии), невероятната Hey Laura, музикантският Musical Genocide, и лиричната Consequence of Love. В Nat King Cole & Me Грегъри Портър засвидетелства своята „искрена и сърдечна почит към музикалния си баща“ – Нат Кинг Кол, изпълнителят с ,може би, най-голямо отражение в неговата кариера. С All Rise Грегъри се връща към характерния за него кросоувър, с привкус от винтидж соул, джаз и поп.

Грегъри Портър изнася концерти в най-престижните зали в света, сред които Royal Albert Hall и Olympia. Имал е съвместни проекти със Стиви Уондър, Moby, Disclosure, Сам Смит и Джеф Голдблум.