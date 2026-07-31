„Възраждане“ иска свикване на Съвета по сигурността към МС заради телефонния разговор между външните министри на България и Иран

Щ е искаме България, в лицето на своето правителство, ясно да обясни на българските граждани дали има опасност или няма, и за целта ще поискаме да се свика Съвет по сигурност към Министерския съвет, както и председателски съвет на парламента. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента по повод вчерашния телефонен разговор между външните министри на България и Иран.

Иран: Българското правителство спешно да преразгледа това решение

"Ще изискаме също да се направи разследване на дейността на външния министър Велислава Петрова и дали тя е свързана с чужди служби, по-конкретно с МИ6", каза Костадинов.

По думите му, Консултативният съвет за национална сигурност е доказал, че представлява една "безполезна говорилня", която излиза с кухи декларации. Според лидера на "Възраждане" външният министър Велислава Петрова трябва да си подаде оставката.

"Иран съвсем законно отправя предупреждения към България, в които недвусмислено изисква от страната ни да преразгледа становището си за предоставянето на авиобаза "Безмер" за американските самолети, които ще бъдат използвани във войната срещу Иран", смята Костадинов.

"Въпреки плоското отричане от страна на българския министър на външните работи, за иранците и за всеки български гражданин ситуацията е пределно ясна. Срамно и позорно е това, че вчера българската държава си позволи за пореден път да замаже очите на българите", коментира Костадин Костадинов.

"Във Facebook страницата на българското външно министерство беше дадена само българската позиция, какво е казал иранският външен министър ние разбрахме от фейсбук страницата на иранското посолство", посочи лидерът на "Възраждане".

"Опасността пред нашата страна не е хипотетична, каквото и да говорят представителите на партията на Румен Радев, каза Костадинов. Ако някой си мисли, че опасност за България няма, се лъже. Тази опасност е заради действията на българското правителство, защото Иран никога нищо лошо не ни е направил", допълни той.

"Ние се намесихме в една чужда и агресивна война, в която подпомагаме хора, убиващи жени и деца. Иран си запазва всички права за ответни реакции срещу американските бази в България и английските бази в Кипър", коментира още Костадинов.

Вчера от името на парламентарната група на "Възраждане" Цончо Ганев призова председателя на Народното събрание Михаела Доцова да свика спешно председателски съвет с участието на Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване" и военното разузнаване след разговора между външните министри на България и Иран.