България

Липса на кворум провали извънредното заседание на парламента

Депутатите трябваше да изслушат управляващите за палежа на антени на Starlink край София и за помилванията на Огнян Атанасов и Динко Господинов

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 28 октомври 2026, 07:11
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Т рето извънредно заседание на Народното събрание не се състоя заради липса на кворум. При двете проверки в пленарната зала се регистрираха по 112 народни представители, което не беше достатъчно за започване на заседанието.

В 9:00 ч. в залата се регистрираха 32 депутати от „Прогресивна България“, 29 от ГЕРБ-СДС, 18 от ДПС, 18 от „Демократична България“, 14 от „Продължаваме промяната“ и един от „Възраждане“.

15 минути по-късно беше направена повторна проверка. Тогава се регистрираха 28 народни представители от „Прогресивна България“, 29 от ГЕРБ-СДС, 21 от ДПС, 18 от „Демократична България“, 15 от „Продължаваме промяната“ и един от „Възраждане“. Общият брой отново беше 112.

„Уважаеми колеги народни представители, няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено“, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

Депутатите трябваше да обсъдят палежа на антени на Starlink

В дневния ред на извънредното заседание бяха включени две точки. Първата предвиждаше изслушване на министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Пламен Тончев.

Изслушването трябваше да бъде посветено на предприетите действия след умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink край село Плана, установяването и издирването на обвиняемите и обстоятелствата около напускането им на страната.

Депутатите трябваше да получат информация и за координацията между компетентните органи, както и за мерките за предотвратяване на последващи посегателства срещу комуникационната инфраструктура.

Искането за изслушването беше внесено от Ивайло Мирчев и група народни представители на 21 октомври 2026 г.

  • Изслушване за помилванията на Огнян Атанасов и Динко Господинов

Втората точка в програмата предвиждаше изслушване на представители на МВР, ДАНС, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), ръководствата на затворите в София и Бургас, както и на други институции и длъжностни лица.

Сред темите бяха обстоятелствата около помилванията на Огнян Атанасов, известен като „петричкия Ескобар“, и Динко Стефанов Господинов, известен като „Динко Лудия“, по времето, когато Илияна Йотова е била вицепрезидент.

Народните представители искаха информация за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на двамата, използвани във връзка с помилванията им.

В дневния ред бяха включени и въпроси за инцидент с Огнян Атанасов, посочен с дата 16 ноември 2022 г., за евентуален натиск и заплахи срещу лекари и техни близки, както и за обмена на информация с президентската институция.

Депутатите трябваше да получат отговори и за евентуални връзки на Атанасов с ДАНС и МВР, както и за проверките по двата случая.

Искането за изслушването е внесено от Асен Василев и група народни представители на 21 октомври 2026 г.

Поради липсата на кворум предвидените изслушвания не се състояха.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Народно събрание Извънредно заседание Продължаваме промяната Демократична България Румен Радев ДАНС Палеж на Старлинк Помилване Наркотрафик Кворум
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