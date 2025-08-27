Любопитно

„Перформативният мъж“: Четат ли мъжете книги само за внимание?

Наистина ли съвременните мъже използват литературата, за да впечатляват и да си осигуряват интимност?

27 август 2025, 10:50
„Перформативният мъж“: Четат ли мъжете книги само за внимание?
З апознайте се с новия „перформативен мъж“ – герой на подигравки в интернет. Той неизменно носи торба от Daunt Books, в задния джоб стърчи екземпляр от „Intermezzo“ на Сали Рууни, държи мача лате и се тътри в сабо Birkenstock Boston към часа си по reformer пилатес.

През последния месец тази уж модерна еволюция на хипстъра беше нежно, но настойчиво осмивана в мемета и туитове. Причината? Смята се, че той използва „хобитата на прогресивните жени“, за да ги привлече в романтични авантюри, за които после почти сигурно ще съжаляват, щом запаси­те му от познания по модерна литература се изчерпат, разсъждава Лидия Спенсър-Елиът от Independent.

Тези млади мъже най-често обитават артистични квартали на Лондон като "Хакни" или "Далстън". Но „видът“ вече се среща и в Ню Йорк, Сиатъл и дори Канада. В Торонто дори се проведе конкурс, целящ да въздигне модерния архетип до върховна слава. Участниците пристигнаха с винтидж фотоапарати, ризи от втора употреба, жични слушалки и копия на „Вторият пол“ от Симон дьо Бовоар.

„Просто побеснявам, когато си помисля за менструални болки“, гневно обяви един от тях – ироничен поклон пред клишето за фалшивия феминист.

@jen.trt 1st performative male contest in Canada taking place in Toronto 🤣🤣🤣 #performativemale ♬ original sound - Jen | Toronto Date Guide - Toronto Date Guide | Jen
  • „Интелектуален декор“ и „книжни джобове“

29-годишната Лили споделя, че многократно е попадала на такива позьори. В коуъркинг пространството си хванала колега, който донесъл цяла „купа“ книги – не за четене, а като „интелектуален декор“. По-притеснителна била случката с мъж, с когото излизала: той нарочно поставил на леглото си „Всичко за любовта“ на Бел Хукс – книга, която Лили обсъждала във феминисткия си книжен клуб. „Каза ми, че я препрочита, но нямаше какво да каже по нея“, разказва тя.

34-годишната Майра пък е изключително подозрителна към мъжете, които четат публично. „Разпознавам ги от километър. Седят на най-видното място в кафенето и дори не са стигнали до първата глава“, казва тя. Примерите ѝ звучат като карикатури: един носел Труман Капоти, стърчащ от джоба му, само за да се вижда заглавието. Друг вървял през оживена улица, вперен в петата страница на нов роман. „Всички пресичаме и ни излагаш на опасност!“, възмущава се тя.

Когато я питам дали все пак е излизала на среща с такъв тип, Майра признава, че да. „Един ми подари книга още на първата среща – от Instagram поета RH Sin. Мил жест, но беше ужасно груб, когато му казах, че не съм заинтересована.“ Когато преглеждам въпросния стихосбирка, едно „стихотворение“ гласи изцяло: „В хлапето, защото когото искам, не е на улицата“.

  • Могат ли мъжете просто да четат?

Зад всички тези анекдоти стои и въпросът: справедливо ли е интернет предположението, че „мъжете не могат да четат“? Жените дълго време бяха обвинявани, че са „фалшиви фенки“, ако носят футболна фланелка или тениска на Pink Floyd. Днешните обвинения срещу „перформативните мъже“ напомнят същото: невъзможността да се приеме, че един хетеросексуален мъж може искрено да чете художествена литература или да ходи на пилатес, без това да е стратегия за свалки.

Коучът по връзки Вики Павит отбелязва: „В началото възприемането на чужди интереси може да привлече вниманието. Но хората търсят автентичност, а лъжците лесно се разпознават с времето.“ Според нея подозрението към „перформативните“ жестове е и форма на защитен филтър. Но добавя: „Ако твърде бързо отхвърлим тези прояви като неискрени, може да пропуснем реална съвместимост.“

  • Гласът на „книжните момчета“

За да проверя има ли искреност във възхода на мъжете, които четат публично, потърсих самите тях. Първият ми опит пропадна – бивша среща от Hinge, който винаги носеше книга в задния си джоб, отказа да говори. „Боли ме, че мислиш, че съм перформативен мъж“, каза той и ме отряза. По-малко от 24 часа по-късно обаче лайкна снимка моя в Instagram.

27-годишният Кам от Лондон е по-откровен. Той чете книги основно, за да стои далеч от телефона си по време на пътуване. „В момента съм на ‘Vanity Fair’ – не списанието, а романа на Текъри“, уточнява той. На въпроса дали се притеснява, че хората може да го смятат за позьор, Кам отговаря: „Никога не съм мислил за това. Но да, чувствам се превъзходен, когато чета, а другите цъкат в телефоните си.“ Привличал ли е среща с публично четене? „Не бъди глупав“, смее се той.

Хари, който в момента чете „Големият лов на акули“ от Хънтър С. Томпсън, е още по-категоричен: „Животът не е романтична комедия. Последното нещо, което искам, е някой непознат да започне разговор за книгата ми.“ Той все пак признава, че „фалшивите феминистки ши*аняци“ са истински проблем. 

  • Перформативно или просто нечетене?

Майра вече категорично избягва мъже, за които книгите са „част от имиджа“. „Казват: ‘Вероятно не сте чували за това’, а става дума за ‘Атомни навици’ на Джеймс Клиър. Непоносимо е.“

Лили пък мрази, когато срещите ѝ се превръщат в монолог: „Те не искат диалог, а сцена: ‘Ето го моят монолог. Това съм аз.’ Но ако не вярват в ценностите зад книгите, които четат, тогава това е чисто перформативно.“

Фактите също са показателни: мъжете четат значително по-малко художествена литература от жените. Жените държат 80% от този пазар във Великобритания, САЩ и Канада, според проучване, цитирано от Хелън Тейлър в „Защо жените четат художествена литература“.

29-годишният писател и инфлуенсър Лукас Оукли, създател на TikTok рубриката „Пет книги за момчета“, се опитва да промени тази статистика. Към онези, които използват книгите за поза, той е категоричен: „Просто прочетете книгата. Ако действително я завършите, вероятно ще станете малко по-добър човек – и няма да имате нужда да я използвате, за да впечатлявате.“

„Много от тези ‘позьорски’ книги всъщност могат да помогнат на хората“, добавя той. „Така че четете. В крайна сметка това не е чак толкова лоша тенденция.“

