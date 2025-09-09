Временни промени в движението по АМ "Струма"

О т 9 септември /вторник/ до 12 септември /петък/ между 7.00 и 17.00 часа временно се променя движението между 37 и 56 километър по автомагистрала "Струма".
То ще се осъществява в активната лента, а ограниченията ще важат за изпреварващата и аварийната.
Причината е геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка в района на областите Перник и Кюстендил.
Ограничения ще има и за пътуващите по Автомагистрала "Тракия" в тунел "Траянови врата".
От Агенция пътна инфраструктура информират, че за изпълнение на планираните дейности от 20.00 часа на 9 септември до 6.00 часа на 10 септември временно ще бъде ограничено преминаването през тунела.