България

Националният съвет на БСП избра нов състав на Изпълнителното бюро

Решението бе взето по предложение на Крум Зарков

Обновена преди 58 минути / 21 февруари 2026, 07:59
Националният съвет на БСП избра нов състав на Изпълнителното бюро
Източник: БТА

Н а първото си заседание след конгреса, на който Крум Зарков беше избран за председател на Българската социалистическа партия, Националният съвет на БСП избра новия състав на Изпълнителното бюро на партията. Решението бе взето по предложение на самия Зарков и бележи официалното стартиране на подготовката на партията за предстоящите парламентарни избори на 19 април.

„За мен е най-важното БСП да се представи по възможно най-добрия начин на предстоящите парламентарни избори“, заяви Борислав Гуцанов.

Според Сергей Станишев Крум Зарков е дал силна заявка за промени в БСП, за да бъде полезна за обществото.

До днешния пленум БСП бе в преходен период – тясното ръководство подаде оставка още през декември, а тогавашният председател Корнелия Нинова обяви, че ще напусне поста по време на конгреса.

Пълен списък с членове на Изпълнителното бюро на БСП:

Заместник-председатели:

  • Атанас Тодоров Мерджанов, 62 г., народен представител в периода 1997–2001 и 2005–2017 г., бивш областен председател на БСП-Ямбол.
  • Донка Иванова Михайлова, 66 г., кмет на Троян от 2011 г., народен представител 2005–2009 г., заместник-председател на НСОРБ.
  • Жельо Иванов Бойчев, 51 г., магистър по икономика, общински съветник и бивш народен представител.
  • Иван Янчов Таков, 45 г., общински съветник в София, председател на ГС на БСП-София от 2022 г., завършил „Финанси“ в Университета Макгил, Канада.

Членове на Изпълнителното бюро:

  • Атанас Димитров Телчаров, 39 г., председател на Общинския съвет на Садово, магистър по „европейско земеделие и селски райони“.
  • Валери Мирчев Жаблянов, 60 г., доктор по политология, бивш народен представител и зам.-председател на НС.
  • Владимир Петров Александров, 48 г., кмет на Етрополе от 2023 г., магистър по „Открит добив“ и „Корпоративен мениджмънт“.
  • Габриел Георгиев Вълков, 29 г., народен представител и експерт в областта на енергийни пазари и спорт.
  • Еньо Енев Савов, 37 г., доктор по международно право, общински съветник в СОС и преподавател.
  • Йордан Стоянов Младенов, 46 г., втори мандат кмет на Пещера и бивш народен представител.
  • Мина Антонова Кутева, 29 г., експерт по социални мрежи и медии, член на БСП от 2014 г.
  • Павел Енев Раличков, 44 г., специалист по авиационна логистика, председател на ГС и ОС на БСП-Варна.
  • Петко Емилов Димитров, 33 г., собственик на финансова компания и общински съветник в СОС.
  • Пламен Владимиров Владимиров, 38 г., ръководител на отдел „Организационна дейност, избори и кампания“ на НС на БСП.
  • Сергей Дмитриевич Станишев, 59 г., бивш председател на БСП, министър-председател и председател на ПЕС.
  • Светлана Стефанова Шаренкова, 64 г., професор по геополитика, дългогодишен член на НС на БСП и издател.
  • Соня Тенева Келеведжиева, 65 г., преподавател по българска филология, бивш председател на Общинския съвет в Сливен и областен лидер на БСП.
  • Трифон Руенов Панчев, 37 г., завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“.

NOVA: Крум Зарков ще се кандидатира за председател на БСП

БСП избира председател на конгрес този уикенд

Ден втори на конгреса: БСП избира нов лидер

Източник: БСП/Пресцентър    
БСП пленум ръководство
Последвайте ни
Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

Прогноза: Истински „робокопи“ ще патрулират по улиците до 2031 г.

Прогноза: Истински „робокопи“ ще патрулират по улиците до 2031 г.

Националният съвет на БСП избра нов състав на Изпълнителното бюро

Националният съвет на БСП избра нов състав на Изпълнителното бюро

Странната болест, която уби половин милион души и след това внезапно изчезна

Странната болест, която уби половин милион души и след това внезапно изчезна

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Nissan Micra се завръща на пазара, но като електромобил и съответните цени

Nissan Micra се завръща на пазара, но като електромобил и съответните цени

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 1 ден
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 1 ден
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 1 ден
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

България Преди 19 минути

Навсякъде има снеговалеж, а във високите части времето е мъгливо

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

България Преди 32 минути

Особено тежка бе ситуацията в Русенско заради зимната обстановка по пътищата

Станишев: Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

Станишев: Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

България Преди 1 час

Бившият премиер и лидер на партията коментира служебния кабинет, изборите и бъдещето на левицата

Лошото време спря операцията по обследване на потъналия кораб край Маслен нос

Лошото време спря операцията по обследване на потъналия кораб край Маслен нос

България Преди 3 часа

В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната

В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната

България Преди 3 часа

Вижте къде има затруднения в трафика

Пет изненадващи фактора, които ви пречат във фитнеса

Пет изненадващи фактора, които ви пречат във фитнеса

Любопитно Преди 3 часа

Ако вашата фитнес програма набляга на силата или интензивността, без да обръща еднакво внимание на мобилността, това може да доведе до вреден дисбаланс

"The Floor": 100 участници, игра за знания и битка, която ще превземе ефира

"The Floor": 100 участници, игра за знания и битка, която ще превземе ефира

Любопитно Преди 3 часа

Водещият Юлиан Костов посреща претендентите за победа тази вечер от 20:00 ч. по NOVA

<p>Две общини обявиха частично бедствено положение, залети пътища в Хасковско</p>

Две общини обявиха частично бедствено положение заради опасност от наводнения, залети пътища в Хасковско

България Преди 3 часа

В Ардино това се случва за седми път от началото на годината

Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

Технологии Преди 4 часа

През последните няколко години броят на автоматизирани и интелигентни платформи, които използват интернет, се увеличава експоненциално. До степен, че става все по-трудно да се различни дали комуникираме с реален човек или поредния умен софтуер

<p>Обилен снеговалеж в София, има промяна в маршрута на градския транспорт</p>

Обилен снеговалеж в София, има промяна в маршрута на градския транспорт

България Преди 5 часа

45 машини са на терен

Кой би могъл да оглави Иран след евентуална смяна на режима

Кой би могъл да оглави Иран след евентуална смяна на режима

Свят Преди 5 часа

Украински дронове удариха дълбоко в Русия, щети и ранени

Украински дронове удариха дълбоко в Русия, щети и ранени

Свят Преди 5 часа

На видеозапис се вижда голям стълб дим, издигащ се в небето

САЩ атакуваха кораб в Тихия океан, участвал в трафик на наркотици

САЩ атакуваха кораб в Тихия океан, участвал в трафик на наркотици

Свят Преди 6 часа

При удара за загинали трима души

Емил Кошлуков обжалва избора на Милена Милотинова за генерален директор на БНТ

Емил Кошлуков обжалва избора на Милена Милотинова за генерален директор на БНТ

България Преди 6 часа

По случая вече е образувано дело

<p>Трагедия в Париж: Войник почина след стрелба в казарма</p>

Трагедия в Париж: Войник почина след стрелба в казарма

Свят Преди 6 часа

Докато войниците играели игра, зареден пистолет произвел изстрел и куршумът го улучил в главата

Днес внимавайте с алкохола, вижте кой празнува имен ден

Днес внимавайте с алкохола, вижте кой празнува имен ден

Любопитно Преди 6 часа

Православната църква почита паметта на преподобния Тимотей и на свети Евстатий Антиохийски, Изповедник

Всичко от днес

От мрежата

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg
1

Обезопасяването на стълбове намалява смъртността при птиците

sinoptik.bg
1

Интерактивна карта на Източни Родопи

sinoptik.bg

Любов отвъд времето: Думите на Ерик Дейн към дъщерите му, които разтърсиха света

Edna.bg

“The Floor”: 100 участници, игра за знания и битка, която ще превземе ефира

Edna.bg

Делото срещу Ман Сити може да се точи още година

Gong.bg

Шок в Будапеща: Ференцварош остава без треньор преди реванша с Лудогорец?

Gong.bg

Камион от конвой на американската армия закъса в снега преди Дунав мост

Nova.bg

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев: Какво представлява и какви са ефектите от него

Nova.bg