Свят

Олимпийският медалист по сноуборд Уели Кестенхолц загина при лавина

14 януари 2026, 12:07
Олимпийският медалист по сноуборд Уели Кестенхолц загина при лавина
Уели Кестенхолц   
Източник: GettyImages

С ноубордистът Уели Кестенхолц, олимпийски бронзов медалист от Швейцария, почина в неделя, след като беше затрупан от лавина в швейцарските Алпи, пише The New York post.

Кестенхолц, който спечели медал по време на въвеждането на сноуборда в Олимпийските игри в Нагано, Япония, през 1998 г., беше оплакан във вторник от Швейцарската ски федерация, която съобщи, че той е бил на 50 години.

Отличеният медалист карал сноуборд по отдалечен склон в швейцарските Алпи заедно с приятел, който карал ски, когато лавината се задействала по неизвестни причини, според изявление на полицията във Вале.

Скиорът успял сам да се спаси, докато Кестенхолц бил погребан под снега. Той бил изваден от своя приятел и от спасителна организация във Вале, но по-късно починал в болница в неделя.

Източник: The New York post    
Уели Кестенхолц сноубордист Олимпийски медалист лавина швейцарски Алпи трагичен инцидент Нагано 1998 спасителна акция Швейцария бронзов медал
Последвайте ни

По темата

Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран у нас

Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран у нас

Колата на президента на САЩ Доналд Тръмп: 9 шокиращи причини защо

Колата на президента на САЩ Доналд Тръмп: 9 шокиращи причини защо "звярът" не може да бъде унищожен

Опасен вирус у нас: Треска Чикунгуня - симптоми, предаване, лечение и профилактика

Опасен вирус у нас: Треска Чикунгуня - симптоми, предаване, лечение и профилактика

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

pariteni.bg
10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 6 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 6 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 6 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 6 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Музеят на сглобката" в НС с нова експозиция

"Музеят на сглобката" в НС с нова експозиция

България Преди 8 минути

За това свидетелства видео, което е публикувано във Facebook

Камион падна в крайпътно дере, шофьорът загина на място

Камион падна в крайпътно дере, шофьорът загина на място

България Преди 9 минути

Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

Свят Преди 26 минути

Министърът на външните работи Жан-Ноел Баро определя стъпката като "политически сигнал"

Асен Василев: Най-подходящата дата за избори е 29 март

Асен Василев: Най-подходящата дата за избори е 29 март

България Преди 53 минути

Лидерът на "Продължаваме промяната" каза, че на разговорите с президента са обсъдили предстоящите промени в Изборния кодекс

<p>Водещата на Златните глобуси сподели шегите, които е изрязала от монолога&nbsp;си</p>

Ники Глейзър сподели шегите, които е изрязала от монолога си на Златните глобуси

Любопитно Преди 56 минути

Сред частите, които не са попаднали във финалния вариант на монолога, са били реплики, свързани с ICE и Доналд Тръмп

България започва проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци

България започва проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци

България Преди 1 час

Това обяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов

,

Япония засилва военните си разходи – край на следвоенния пацифизъм?

Свят Преди 1 час

80 години след края на Втората световна война и след дълъг период на строго пацифистка политика, Япония ускорява увеличаването на военните си разходи

България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

България Преди 1 час

Това обяви министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков

<p>Отпускат допълнителни 1550 евро на засегнатите от бедствията в Кърджалийско</p>

Социалното министерство отпуска допълнителни 1550 евро на засегнатите от бедствията в Кърджалийско

България Преди 1 час

Това съобщи социалният министър в оставка Борислав Гуцанов

„Правилно“: Крис Нот подхрани слуховете за конфликт със Сара Джесика Паркър

„Правилно“: Крис Нот подхрани слуховете за конфликт със Сара Джесика Паркър

Любопитно Преди 1 час

Крис Нот отново разпали слуховете за конфликт със Сара Джесика Паркър, след като в Instagram иронично подкрепи коментар срещу нея ден след получаването на нейна престижна награда

Иранската цена на смъртта: "Плащаме такси за куршуми, за да получим телата на близките си"

Иранската цена на смъртта: "Плащаме такси за куршуми, за да получим телата на близките си"

Свят Преди 1 час

Иранка сподели истината за тежката и опасна обстановка в Техеран - от убийства, звукови бомби до абсолютна изолация от света

Как цветовете, които носите, разкриват личността ви

Как цветовете, които носите, разкриват личността ви

Любопитно Преди 1 час

Психологията на цветовете показва, че те влияят на различни аспекти от живота ни, затова е логично изборът на дрехи да е свързан с индивидуалността ни

Депутатите приеха, но след прегласуване отхвърлиха идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности

Депутатите приеха, но след прегласуване отхвърлиха идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности

България Преди 1 час

Предложението предвиждаше при заплаха срещу други политици охраната им да се поема от МВР

,

Японската кухня под натиск: Защо традиционните ресторанти изчезват

Любопитно Преди 1 час

В Япония всяка година хиляди малки ресторанти затварят врати

Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на Димитър Пенев

Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на Димитър Пенев

България Преди 2 часа

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор почина на 3 януари

Путин към Тръмп: Нека пазарлъкът започне

Путин към Тръмп: Нека пазарлъкът започне

Свят Преди 2 часа

Като цяло Кремъл има причини да е доволен от последните събития във Венецуела

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg
1

Окончателно: 2025 е третата най-топла година в историята

sinoptik.bg
1

Отровиха лешояди в Котленския Балкан

sinoptik.bg

Кортни Кокс стартира годината с... барабани

Edna.bg

Gen Z срещу екраните: Защо младите все по-често избират живота офлайн

Edna.bg

Илиян Филипов: Вдигаме парите на Око Флекс, офертата на Левски не ме удовлетворява - може да преговаряме

Gong.bg

Перес връща Жозе Моуриньо в Реал?

Gong.bg

ПП-ДБ получи и върна неизпълнен втория мандат

Nova.bg

Разследват побой над адвокат в Монтана

Nova.bg