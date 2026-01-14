Олимпийският медалист по сноуборд Уели Кестенхолц загина при лавина

С ноубордистът Уели Кестенхолц, олимпийски бронзов медалист от Швейцария, почина в неделя, след като беше затрупан от лавина в швейцарските Алпи, пише The New York post.

Кестенхолц, който спечели медал по време на въвеждането на сноуборда в Олимпийските игри в Нагано, Япония, през 1998 г., беше оплакан във вторник от Швейцарската ски федерация, която съобщи, че той е бил на 50 години.

Отличеният медалист карал сноуборд по отдалечен склон в швейцарските Алпи заедно с приятел, който карал ски, когато лавината се задействала по неизвестни причини, според изявление на полицията във Вале.

Скиорът успял сам да се спаси, докато Кестенхолц бил погребан под снега. Той бил изваден от своя приятел и от спасителна организация във Вале, но по-късно починал в болница в неделя.