Внимание: Силен дъжд и сняг идват в четвъртък и петък

П рез нощта над страната ще има разкъсана облачност, над много райони незначителна. Ще духа слаб западен вятър. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по крайбрежието на морето малко по-високи, в София – около 6 градуса.

В сряда

облачността ще бъде разкъсана, над много райони често значителна. След обяд на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в Западна България до 23 градуса в югоизточните райони от страната, в София – около 16 градуса. Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна.

Вечерта от запад ще започне бързо увеличение на облачността и ще завали дъжд. През нощта срещу четвъртък в западните райони валежите ще са интензивни и значителни по количество. Вятърът ще започне да се ориентира от североизток, да се усилва и с него да нахлува студен въздух.

В планините

облачността ще бъде значителна. След обяд в Рило-Родопската област ще превали дъжд, над около 2000 метра сняг. През нощта срещу четвъртък валежите ще се усилят. Ще духа слаб и умерен северозападен, по най-високите части на Рила и Пирин силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра – около 5 градуса.

По Черноморието

ще има променлива облачност, почти без валежи. Ще духа слаб запад-северозападен вятър, който около и след обяд ще бъде от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 20 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но през нощта срещу четвъртък ще се усили.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 24 мин. и залязва в 19 ч. и 08 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 44 мин. Луната в София изгрява в 16 ч. и 24 мин. и залязва в 0 ч. и 17 мин. Фаза на Луната: един ден след първа четвърт.

В четвъртък и петък

ще бъде облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1800 м – от сняг. В много райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще застудява.

Температурите ще са почти без дневен ход – от 6-7 градуса в западните до 19-20 градуса в югоизточните райони и по Черноморието. В петък, с продължаващото застудяване в планинските райони в Западна България и под 1000 м дъждът ще преминава в сняг.