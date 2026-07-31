Бюджет 2026 влиза в сила: По-скъпи винетки и нови правила за осигуровките

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Д ържавният бюджет на България за 2026 г. влиза в сила от 1 август, след като Законът беше обнародван в „Държавен вестник“ от 31 юли. С него от утре започват да действат редица промени, които засягат шофьорите, пушачите, държавните служители и хората с по-високи доходи.

Цените на винетките скачат с 30% от 1 август, колко ще плащаме

Една от първите промени, които ще усетят шофьорите, е поскъпването на винетките. Цените им се увеличават с 30% от 1 август.

До 22:00 часа днес все още могат да бъдат закупени винетки по досегашните цени. След това системата за продажба ще бъде актуализирана с новите тарифи.

От 1 август годишната винетка за автомобил до 3,5 тона ще струва 64,50 евро вместо досегашните 49,60 евро. Тримесечната ще бъде 35,90 евро, месечната – 19,90 евро, седмичната – 10 евро, а уикенд винетката ще струва 6,60 евро. Цената на еднодневната винетка се увеличава до 5,30 евро.

Бюджет 2026 влиза в НС: По-скъпи винетки, цигари и нови правила за осигуровките

Промяна има и при акциза върху тютюна и тютюневите изделия. По-високите акцизни ставки също влизат в сила от 1 август.

За разлика от винетките обаче, при цигарите промяната няма да означава, че всички налични пакети автоматично ще поскъпнат от първия ден. Тютюневите изделия, които вече са освободени за потребление и са с валидна цена, могат да бъдат реализирани в търговската мрежа съобразно приложимите правила, включително до изчерпване на наличностите.

Бюджет 2026 през джоба на хората: кой ще плати сметката

Друга важна промяна засяга държавните служители и заетите по Закона за съдебната власт. От 1 август те започват поетапно да поемат част от личните си осигурителни вноски. Първоначално съотношението между осигурителя и осигуреното лице ще бъде 80:20, а от 1 януари 2027 г. ще стане 60:40.

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Променят се и осигурителните прагове. От 1 август минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и става 620,20 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро. Предвиждат се и нови минимални осигурителни доходи за отделни икономически дейности и професии.

Промените са част от мерките, заложени в бюджета за 2026 г., с които държавата очаква да увеличи приходите и да ограничи бюджетния дефицит.