Любопитно

Неизвестната история и символика на великденските яйца

От древността до днес яйцето е мощен символ на живота и Космоса, преминал през 60 000-годишна история на украсяване – от античните митове и ювелирните шедьоври на Фаберже до масовата поява на шоколадовите великденски яйца през XIX век

11 април 2026, 11:11
Източник: iStock/Getty Images

З а да осмислим напълно концепцията за великденското яйце, трябва първо да разберем значението на яйцето в човешката история. Без преувеличение може да се каже, че неговата роля е фундаментална – и това не е просто клише.

По всяка вероятност птичите яйца са част от човешкото меню още от зората на нашата цивилизация. Шумери, египтяни и римляни са ги консумирали, приготвени по разнообразни начини. Но освен храна, яйцето винаги е било натоварено със сложна символика, произтичаща от парадоксалния му статут на обект, който едновременно съдържа и поддържа живота. Като добавим и вечния философски въпрос за неговия произход (кое всъщност е първото?), не е трудно да разберем защо древните цивилизации са изграждали цели космогонии около нещо толкова мистично като „обикновеното“ яйце.

Източник: iStock/Getty Images
  • Яйцето като център на Вселената

В древногръцката митология бог Фанес, създателят на всички останали богове, се излюпва именно от яйце. Същото се случва и с всемогъщия египетски бог на слънцето Ра. В китайските предания Пангу създава небето и земята от разцепеното си яйце, а в санскритските текстове „Брахманда Пурана“ описва яйцето като основа на целия Космос.

В езичеството, чрез практиката, известна като „оомантия“ (гадаене по яйца), се е вярвало, че те могат да предсказват бъдещето и дори да спасяват човешки души от проклятия и уроки. Всичко това се случва още преди науката да разгадае невероятните му физически свойства, които представляват пълно противоречие: защо яйцето е едновременно толкова изумително здраво и толкова крехко?

Горната и долната част на яйцето наподобяват по форма триизмерна арка – една от най-устойчивите архитектурни структури. Именно затова кокошката може да седи върху него, без да го счупи. Според изследвания на Харвардския университет, правилно поставеното яйце може да издържи тежестта на зрял мъж, че и повече. Но ако го почукате леко отстрани, то се напуква мигновено – хитър природен дизайн, който позволява на пиленцата да се освободят от своя досегашен дом.

Източник: iStock/Getty Images
  • Отвъд трапезата: Яйцето като инструмент

Яйцата са съвършени не само символно, но и физически. През вековете те са намирали безброй приложения – като лепило, тор, съставка в козметиката, балсам за коса, боя или дори фотографска среда.

Не е изненадващо, че хората от хилядолетия се опитват да им придадат по-специален вид. Традицията на украсяването им датира отпреди 60 000 години – около 15 000 години преди появата на първите кроманьонци в Европа. Доказателство за това са откритите в Южна Африка гравирани черупки от щраусови яйца, използвани вероятно като съдове за вода. Тези артефакти са своеобразен „прозорец“ към мисленето на хората от каменната ера, разкривайки как нашите предци са възприемали себе си в контекста на Вселената.

  • Връзката с Великден

В основата на тази традиция стои и празникът Шам Енесим – един от най-старите в историята (ок. 2700 г. пр.н.е.). Честван в Египет в деня на пролетта, по-късно той се влива в християнските великденски обичаи. Това обяснява как яйцата се прикрепят към Великден, а не обратното. В интерес на истината, в Библията яйцата се споменават рядко и никога като пряк символ на Възкресението, макар по-късно християнската традиция да ги припознава именно като такъв.

От древността, през Средновековието (в сметките на английския крал Едуард I от 1307 г. е записано: „18 пенса за 450 яйца, които да бъдат сварени и боядисани или покрити със златни листа за кралския двор“), до наши дни – традицията на украсата е вечна. Най-екстравагантните екземпляри безспорно остават дело на Карл Фаберже, започнал поредицата си като подарък за руската императрица Мария през 1883 г.

Източник: iStock/Getty Images
  • Шоколадовата революция

За нас, „простосмъртните“, декорирането в крайна сметка еволюира отвъд борбата с боите и флумастерите. Вдъхновени от модата на XVIII век за пълнене на яйца от папие-маше с подаръци, сладкарите ги превръщат в шоколадово изкушение.

Манията по шоколадовите яйца набира скорост през 1875 г. благодарение на Джон Кадбъри (същият, чието име носи световната марка), който революционизира производството на какао. Въпреки че първите подобни опити са във Франция и Германия, иновативният метод на Кадбъри за извличане на какаовото масло позволява създаването на съвършено гладки форми. Така шоколадовите яйца започват да се произвеждат масово и се ражда – или по-точно се „излюпва“ – съвременният символ на Великден, който познаваме днес.

Източник: www.history.co.uk    
Яйцето в историята Символика на яйцето Древни цивилизации Космогония Великденско яйце
