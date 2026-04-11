От криминалета до водни битки: Най-странните великденски традиции по света

Защо норвежците четат за убийства, а гърците стрелят с ракети: Най-шантавите великденски обичаи по света

11 април 2026, 13:48
От криминалета до водни битки: Най-странните великденски традиции по света
Д окато в България се подготвяме за голямото чукане с яйца и мириса на пресен козунак, на други места по света Великден изглежда малко по-различно. Ако мислите, че боядисването на яйца е сложна задача, изчакайте да чуете за масовото заливане с вода в Полша или защо норвежците не могат да спрат да четат за убийства точно по празниците.

Ето някои от най-интересните и странни великденски традиции, които доказват, че въображението на народите няма граници.

Норвегия: „Великденско престъпление“ (Påskekrim)

Вместо да се фокусират единствено върху духовното смирение, норвежците имат една доста по-мрачна традиция. Всяка година по Великден страната се потапя в криминални романи.

Всичко започва през 1923 г. от една реклама на книга на първа страница на вестник, която изглеждала толкова реалистично, че хората помислили за истинско убийство. Днес телевизиите излъчват само детективни сериали, издателствата бълват трилъри, а дори върху кутиите с мляко се печатат кратки мистерии, които семействата да решават заедно по време на закуска.

Полша: Мокрият понеделник (Śmigus-Dyngus)

Ако сте в Полша на втория ден от Великден, по-добре носете дъждобран. Традицията Śmigus-Dyngus позволява на всеки да залее всекиго с колкото се може повече вода.

В миналото ергените са поливали момите, които харесват, но днес е масова „водна война“ по улиците. Смята се, че водата носи здраве и пречистване, но ако не сте подготвени за кофа със студена вода зад ъгъла, едва ли ще се чувствате много „благословени“.

Гърция (остров Хиос): Ракетната война

На гръцкия остров Хиос Великден буквално е взривоопасен. Две съседни църкви в градчето Вронтадос водят „война“ помежду си, като изстрелват хиляди самоделни ракети към камбанариите си. Целта? Да се уцели камбаната на противника. Всичко това се случва по време на литургията за Възкресение, а небето се превръща в огнено шоу, което привлича туристи от целия свят.

Бермудските острови: Летящи хартиени змейове

На този екзотичен архипелаг Великден се празнува в небето. На Разпети петък местните излизат на плажа, за да пускат цветни, ръчно изработени хартиени змейове. Традицията започнала от един учител, който искал да обясни на учениците си Възнесението по визуален начин. Днес небето над Бермудите е изпълнено с геометрични фигури, символизиращи издигането към небесата.

Чехия и Словакия: „Бичуване“ за здраве

Не се плашете – не е толкова страшно, колкото звучи. В понеделник сутрин мъжете обикалят къщите и леко „шибат“ жените с ръчно изплетени върбови клонки, украсени с панделки (наречени pomlázka). Вярва се, че върбата пренася младостта и жизнеността на дървото върху жената. В замяна на това „наказание“, жените дават на мъжете... боядисани яйца или чашка алкохол.

Франция и гигантският омлет

Във Франция, в градчето Бесиер, всяка година на Великден се приготвя гигантски омлет от над 15 000 яйца, който се раздава безплатно на хиляди хора на площада.

