Любопитно

Великден без мъка: Правилата, които ще ви спасят от болки и тежест

Великден традиционно се свързва с обилна трапеза след период на пост. Внезапното връщане към тежки и мазни храни обаче може да бъде сериозно предизвикателство за храносмилателната система

11 април 2026, 08:39
В еликден традиционно се свързва с обилна трапеза след период на пост. Внезапното връщане към тежки и мазни храни обаче може да бъде сериозно предизвикателство за храносмилателната система.

Има начини, които помагат за избягване на стомашни болки и други неприятни последици.

Не започвайте с „трудното“

Според експерти, преяждането е хранене след сигнала за ситост. Сигналът за ситост се забавя с около 15-20 минути.

Следователно, на Великден проблемът не е в ястието, а:

  • скорост на хранене
  • количества
  • комбинация от мазно и сладко

След почивка е трудно за тялото ви да смила веднага мазни храни и месо. 

Започнете с нещо по-леко: яйце, малко козунак, зеленчуци. И едва тогава трябва да добавите месни ястия.

Следвайте правилото за „малки порции“

По време на празници, особено Великден, трапезата обикновено е много богата: много висококалорични ястия, сладкиши и месо. Това създава риск от преяждане, особено ако е имало дълъг пост или промяна в диетата.

Яжте бавно и дъвчете добре. Правете почивки между храненията, не яжте всичко наведнъж. Идеята не е да се яде на безкрайно малки порции, а съзнателно да се следи засищането.

По-добре е да се храните 4-5 пъти на ден, малко по малко, отколкото веднъж.

Указания за количествата:

  • месо – с размер на длан
  • козунак – 1-2 малки парченца наведнъж
  • Не смесвайте всичко заедно.

Типична грешка е да се натъпчем с месо, салати с майонеза, козунак и други сладкиши. Това силно претоварва храносмилането.

Проблемът с преяждането възниква не толкова от „смесването“, колкото от:

  • голямо количество храна наведнъж
  • мазни и тежки храни след гладуване
  • бърза употреба без паузи

Яжте бавно, защото когато се храните бавно, храната се дъвче по-добре, стомахът я усвоява по-лесно и натоварването върху панкреаса и черния дроб се намалява.

Бързото преяждане след гладуване може да предизвика обостряне на гастрит, проблеми с жлъчния мехур и резки скокове в нивата на кръвната захар.

Бъдете внимателни с мазните храни и алкохола

Мазните и пържени храни често забавят храносмилането и могат да причинят усещане за тежест, подуване на корема и болка в горната част на корема (диспепсия).

Алкохолът повишава киселинността в стомаха и може да раздразни лигавицата на стомаха. Това може да доведе до гастрит, киселини, гадене и болка. При продължителна или прекомерна употреба, алкохолът е пряко свързан с развитието на алкохолен гастрит.

Какво да ядем с повишено внимание

Трябва да бъдете особено внимателни със следните ястия:

  • много мазни меса и колбаси – домашно приготвени колбаси, шунка, свинска мас и пушени меса
  • много яйца
  • сладко тесто – козунак с много масло, захар и стафиди
  • хрян и много пикантни закуски – могат да провокират киселини или болка
  • кисели и мариновани храни – кисели краставички, кисели зеленчуци в големи количества
  • алкохол – допълнително дразни стомашната лигавица и забавя храносмилането

Източник: rbc.ua    
