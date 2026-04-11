Великден без мъка: Правилата, които ще ви спасят от болки и тежест

В еликден традиционно се свързва с обилна трапеза след период на пост. Внезапното връщане към тежки и мазни храни обаче може да бъде сериозно предизвикателство за храносмилателната система.

Има начини, които помагат за избягване на стомашни болки и други неприятни последици.

Не започвайте с „трудното“

Според експерти, преяждането е хранене след сигнала за ситост. Сигналът за ситост се забавя с около 15-20 минути.

Следователно, на Великден проблемът не е в ястието, а:

скорост на хранене

количества

комбинация от мазно и сладко

След почивка е трудно за тялото ви да смила веднага мазни храни и месо.

Започнете с нещо по-леко: яйце, малко козунак, зеленчуци. И едва тогава трябва да добавите месни ястия.

Следвайте правилото за „малки порции“

По време на празници, особено Великден, трапезата обикновено е много богата: много висококалорични ястия, сладкиши и месо. Това създава риск от преяждане, особено ако е имало дълъг пост или промяна в диетата.

Яжте бавно и дъвчете добре. Правете почивки между храненията, не яжте всичко наведнъж. Идеята не е да се яде на безкрайно малки порции, а съзнателно да се следи засищането.

По-добре е да се храните 4-5 пъти на ден, малко по малко, отколкото веднъж.

Указания за количествата:

месо – с размер на длан

козунак – 1-2 малки парченца наведнъж

Не смесвайте всичко заедно.

Типична грешка е да се натъпчем с месо, салати с майонеза, козунак и други сладкиши. Това силно претоварва храносмилането.

Проблемът с преяждането възниква не толкова от „смесването“, колкото от:

голямо количество храна наведнъж

мазни и тежки храни след гладуване

бърза употреба без паузи

Яжте бавно, защото когато се храните бавно, храната се дъвче по-добре, стомахът я усвоява по-лесно и натоварването върху панкреаса и черния дроб се намалява.

Бързото преяждане след гладуване може да предизвика обостряне на гастрит, проблеми с жлъчния мехур и резки скокове в нивата на кръвната захар.

Бъдете внимателни с мазните храни и алкохола

Мазните и пържени храни често забавят храносмилането и могат да причинят усещане за тежест, подуване на корема и болка в горната част на корема (диспепсия).

Алкохолът повишава киселинността в стомаха и може да раздразни лигавицата на стомаха. Това може да доведе до гастрит, киселини, гадене и болка. При продължителна или прекомерна употреба, алкохолът е пряко свързан с развитието на алкохолен гастрит.

Какво да ядем с повишено внимание

Трябва да бъдете особено внимателни със следните ястия: